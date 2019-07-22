Дощі і похолодання: синоптик уточнила прогноз погоди по Україні

У вівторок, 23 липня, в Україні очікується комфортна погода з дощами і північно-західним вітром.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, короткочасні дощі чергуватимуться з сонцем, найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході.

Температура повітря дещо знизиться: у вівторок очікується +22 +26 градусів, на заході +18 +24 градуси, на півдні та сході +26 +29, місцями до +30 градусів.

Дощова погода 24 канал

У Києві 23 липня очікуються періодичні незначні дощі, місцями з грозами. Найближчої ночі передбачається +15 +18 градусів, вдень у вівторок температура повітря складе +24 +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій половині тижня в більшості регіонів України очікується дощова погода.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram