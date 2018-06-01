Дощі, грози і потепління: погода на вихідні в Україні

У суботу, 2 червня, в більшості регіонів України буде суха погода, локальні дощі йтимуть лише на крайньому заході, проте вже в неділю вони поширяться майже на всі західні області

Про це розповіла в ефірі Еспресо.TV синоптик Наталія Діденко.

При цьому, вона зазначила, дощі будуть супроводжуватися грозами.

"Завтра дощі та грози будуть, швидше за на крайньому заході - в Закарпатті, на Львівщині, біля Карпат. У неділю фронт підійде ближче і вже практично всі західні області опиняться під вологої повітряної маси. Цей фронт в неділю може досягати Житомирщини та Київщини. На решті території поки буде суха погода", - сказала синоптик.

Також 2-3 червня температура повітря в усіх областях дещо підвищиться.

"У суботу та неділю температура буде поступово вирівнюватися, але залишається в комфортних межах від +23 до +28 градусів", - розповіла метеоролог.

У Києві вихідні будуть переважно сухими без дощу, температура в межах +22... +24, у суботу та неділю підвищиться до +24... +26.

Імовірність дощу в неділю ввечері або пізно ввечері. У найближчі дні в столиці буде домінувати суха повітряна маса.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погодні сюрпризи в червні .