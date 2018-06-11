В Європу за 17 євро: що лоукостери пропонують українцям у 2018 році

11 червня 2018 року Україна святкує річницю безвізового режиму з Європейським Союзом. В даний момент українці мають можливість відвідувати 34 європейські країни, не страждаючи з оформленням візи. Всі ці країни можна відвідувати при наявності біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

За даними МЗС, загалом українці можуть без віз відвідувати 85 країн, а в цьому році їх кількість може дорости до 100.

Поки Україна працює над розширенням списку "безвізових" країн, OBOZREVATELвирішив дізнатися, як українцям бюджетніше туди добиратися.

Лоукости-2018, що новенького зайшло в Україну

В кінці минулого року міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв, що 2018 рік стане роком бюджетних авіаліній в Україні.

На сьогодні офіційно підтверджено захід двох іноземних бюджетних авіакомпаній - це ірландський лоукост-перевізник Ryanair і грузинський Myway.

Ryanair з кінця жовтня буде здійснювати рейси з Києва до Братислави, Гданськ, Краків, Познань, Стокгольм, Вільнюс, Варшаву і Вроцлав. А перший рейс Ryanair в Україні повинен відбутися 3 вересня через Берліна до Києва.

Зі Львова ірландський лоукостер планує почати літати з 2 листопада до Варшави і Лондона, з 31 жовтня в Дюссельдорф і Міммінгем, а з 30 жовтня до Кракова. За цінами все досить бюджетно, так зі Львова до Варшави на 31 жовтня можна купити за 17 євро, а в Лондон на 2 листопада - 30 євро.

10 червня на український ринок вийшов новий грузинський лоукостер Myway, який запустив рейси з Харкова. За інформацією компанії, регулярні рейси в Тбілісі і Батумі будуть відкриті 12-13 червня.

Рейси Харків-Тбілісі будуть виконуватися з 12 червня по вівторках і суботах, а Харків-Батумі - з 13 червня по середах і суботах. На даний момент вартість перельотів невідома, так як сайт авіакомпанії оновлюється.

Крім того, авіакомпанія планує відкрити рейси до Києва.

Крім іноземних лоукост-перевізників, найбільш очікуваним виходом на ринок бюджетних авіакомпаній став український SkyUp. Так, з квітня 2018 року SkyUp вже здійснює чартерні перевезення з Києва, Харкова, Львова, Одеси по 16 напрямкам.

9 червня український лоукостер отримав дозвіл Державіаслужби на польоти по 55 регулярних та чартерних маршрутах.

Крім внутрішніх перельотів з Києва, Львова та Харкова до Одеси, комісія надала права на польоти по міжнародних маршрутах на необмежений період:

- з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорку, Батумі, Бургас, Варну, Тенеріфе, Тирани;

- з Харкова в Барселону, Ларнаки, Ріміні і Бургас;

- зі Львова в Барселону і Ларнаки;

- із Запоріжжя в Барселону;

- з Одеси в Барселону, Ріміні, Ларнаки.

Тимчасові права на здійснення міжнародних рейсів (на період до 27 жовтня 2018 роки) авіакомпанія отримала за такими маршрутами:

- Київ - Анталія, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Тирана, Батумі, Монастір;

- Харків - Анталія, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват;

- Львів - Анталія, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват;

- Одеса - Анталья, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват;

- Запоріжжя - Анталія, Шарм-ель-Шейх, Тіват;

- Чернівці - Анталія;

- Вінниця - Анталія;

- Херсон - Анталія.

Разом з тим в 2018 році полетіти з України обіцяє лоукост-авіакомпанія Eurowings. Планується, що польоти почнуться за маршрутом Київ-Берлін з подальшим відкриттям польотів в Дюссельдорф.

Ще одна іноземна авіакомпанія - британський лоукостер EasyJet, за словами Омеляна, теж може зайти в Україну в 2018 році. Однак жодна з цих компаній ще не оголошували офіційно про можливість польотів з України.

Добрі, старі лоукостер з новими рейсами

Угорська лоукост-авіакомпанія WizzAir з 21 червня запустить новий рейс з Києва до столиці Португалії - Лісабон. Ціни квитка на цю дату приблизно 5000 гривень в одну сторону.

Так само лоукостер планує відкрити нові рейси з Києва до Франкфурта-на-Майні і Берлін (Німеччина) з 1 липня і до Відня (Австрія) з 28 жовтня. Відомо, що ціни будуть стартувати від 989 гривень, а польоти будуть виконуватися сім днів на тиждень.

Авіакомпанія Air Malta з 19 червня відкриє прямі авіарейси в Мальту. Квитки на рейс на цю дату будуть коштувати від $100 без багажу, але з урахуванням ручної поклажі.

Ernest Airlines з 23 червня запускає регулярні рейси з Києва в Болонью. Ціни варіюються залежно від сезону, так влітку ціни будуть "кусатися" - до 186 євро. А ось з другої половини вересня можна знайти квиток за 56 євро в одну сторону.

Зі Львова італійський лоукостер полетить до Мілана і Рим. Рейси обіцяють запустити з 22 червня, вартість польоту в Мілан на цей день складе 74 євро, а в Рим - 124 євро.

У 2018 році через Львова бюджетно можна буде полетіти в Батумі (Грузія). Українська авіакомпанія YanAir з 8 червня запускає прямі регулярні рейси в сонячну країну, вартість перельоту стартує від 6226 грн в обидві сторони.

Грецька авіакомпанія Ellinair з 27 травня зв'яже прямим сполученням Одесу з грецьким містом Салоніком. Полетіти туди можна за ціною від 88 євро в одну сторону.

А ось жителі Харкова зможуть літати в ті ж Салоніки за допомогою авіакомпанії Ellinair. Перельоти стартують з 2 червня, а вартість квитків від 131 євро.

Крім Греції українська авіакомпанія YanAir з 4 червня почне виконувати прямі перельоти за маршрутом Харків-Батумі. Вартість квитків в одну сторону - від 3 252 тис. гривень.