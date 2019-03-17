"Дорога на Кримський міст зруйнується": російський інженер пояснив фатальну помилку

Просідання дорожнього полотна на під'їзді до Кримського мосту з боку Керчі пов'язано з бажанням окупаційної влади заощадити на матеріалах і поцупити бюджетні гроші.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар, який назвав дві причини новоутвореного НП.

"Чому там відбуваються провали дороги? Є дві версії, перша – не виконали ГОСТівські нормативи, не з того матеріалу зроблена підкладка для дороги. Друга – це те, що на півострові розвинені карстові провали. Це все може бути", – говорить Медовар.

За його словами, точну причину провалів визначити важко, але найголовніше це те, що що знаходиться в основі дороги – зв'язкові або незв'язні грунти.

Траса "Таврида" Крим. реалії

"Зв'язні грунти – це глини, не зв'язні – піски. Пісок набагато дорожче, ніж глина, але вона має дуже сильний всмоктувальний тиск, і вона піднімає вологу з 10 метрів. І ось якщо вода піднімається, а потім йде морозний ефект, то відповідно руйнується дорожнє полотно і можуть утворитися провали", – пояснив інженер-гідрогеолог.

Він зазначив, що це часто є причиною руйнування доріг в Росії, коли основу підошви роблять не з піску, а з глини.

"Ось як робиться в Криму я не знаю, але впевнений, що там теж усюди економлять. Тому що машина піску коштує набагато дорожче, ніж машина глини. А якщо таких машин потрібно тисячі? А всі хочуть заробити грошей. Ось тут в основі лежить не надійність і стійкість, а гроші", – заявляє Медовар.

Порушення стандартів ГОСТ та розкрадання виділених на будівництво дороги коштів призведе до того, що провали будуть відбуватися постійно, упевнений учений.

"А хто буде платити? Автомобілісти. Вони будуть ламати підвіску, ламати мости, бити колеса і на цьому хтось буде заробляти великі гроші", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у російських окупантів в захопленому Криму виникла нова проблема при будівництві залізничних підходів до Керченської мосту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!