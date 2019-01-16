Сегодня – день памяти киборгов. Наши парни удерживали донецкий аэропорт до тех пор, пока противник не применил тяжелое вооружение для полного уничтожения здания аэропорта, поскольку выбить оттуда его защитников не удавалось 242 дня, что стало не только позором для различных хваленых "спецназов" РФ, но и нехорошим знаком в плане стойкости украинских военных. Ведь захватить ДАП они планировали легкой штурмовой операцией, без особой возни. Кстати, тогда спецназ ВДВ РФ из 45 пока (Кубинка) понес самые большие одноразовые потери за всю свою историю.

Но потом, когда стало понятно, что мягкого "отжима" не получилось, а трупы складывать некуда (конец мая – жара), было предпринято несколько крупных штурмовых операций, которые так и не дали никакого результата, кроме увеличения значений в графах "200" и "300". Дело уже было не в аэропорте, как таковом, а в том, что каждый следующий день обороны, становился щелчком валенка по ушам российских "спецов", кадыровцев и прочей дряни, которой Москва привычно запугивать своих оппонентов. Однажды мы узнаем, сколько Москва оставила там своих элитных войск навсегда.

То, что сам аэропорт уже для них не представлял ценности, говорит тот простой факт, что за последующие 4 года он так и не сыграл никакой роли, решающей хоть что-то. Просто теперь это пустыня с перемолотым щебнем – останками здания аэропорта, и все.

Но не только с ДАП, а и со всей войной, все обстояло примерно таким же образом. Никто из русскомирцев не ожидал, что вместо лихого похода, они получат жесткую позиционную войну, в которой для них уже нет ни чести, ни славы, тем более – победы. Причем, потерпела катастрофу сама идея, положенная в основу войны. Ведь известно, что Московия никогда и ни на кого не нападает, кого-то освобождает или защищает.

Так было во время их вассального царства, империи, совка и сейчас – то же самое. Тут они тоже пришли "освобождать и защищать" русскоязычное население. Но если бы все прошло быстро и гладко, то эту сказку можно было бы рассказывать ровно так, как там привыкли делать по поводу всех своих войн.

Донецкий аэропорт Сергей Лойко

Однако война растянулась на годы и мишура отвалилась. Это самое русскоязычное население, в количестве 60-70% отправляет "освободителей" в ближайшие морги или просто в чернозем. А кроме того, постепенно уровень жизни на противной (нашей) территории повышается и похоже на то, что скоро обгонит их собственный уровень и это без нефти, газа, алюминия, алмазов, золота и прочих полезных ископаемых.

Это – особенно обидно потому, что внезапно выпавшим из летаргической комы "лишнехромосомным", приходит в голову простой вопрос о том, почему люди, чья страна не имеет подземных ништяков, живут намного лучше и главное, на них никто не нападает и им не нужно кого-то, где-то защищать или освобождать? Самое неприятное здесь в том, что со странами Запада россияне просто не привыкли себя сравнивать по принципу: не были богатыми, нечего и привыкать", а вот Украина – другое дело.

Ее-то они воспринимали как аналог собственной страны, только с меньшими природными ресурсами и по идее она должна жить хуже, а тем более – в состоянии войны. Но ситуация разворачивается самым неприятным образом и рано или поздно возникнет классическая пара вопросов: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Новини Люди Москву не интересуют

Поскольку всегда виноват – кто-то, но не сам ленивый, злобный и погрязший в мракобесии московит, этот некто найдется и будет с удовольствием лишен жизни, что и будет ответом на вопрос "Что делать?". Оно и понятно, поскольку местное население имеет склонность к насилию грабежам и убийствам, что подтверждает история.

Но фокус в том, что эта ситуация уже дает просмотреть недалекие перспективы, в которых вырисовывается реальная возможность ответственности за свои слова и поступки. Например, прямо сейчас в Украину вошел поезд, в котором находится некто Елена Бойко, которая тоже надеялась на быстрый проигрыш Украины, а потому – нашла себе не пыльный способ зарабатывания денег, путем призывов к уничтожению Украины и украинцев на российских телевизионных каналах.

Она решила стать "святее Папы римского" и переплюнуть Соловьева и Киселева, вместе взятых. Но как мы знаем, все пошло не так и такой бесноватый персонаж стал Москве ненужным и ее депортировали в Украину, где она уже является фигурантом соответствующих криминальных производств.

Донецкий аэропорт Сергей Лойко

Причем, вышвырнули ее жестко, с запретом въезда в РФ. Там еще есть целая обойма таких бойко или монтянш, которые безусловно окажутся в залах наших судов, а потом и в местах отбывания наказания, но тут дело не в этом. Еще год, а особенно – два или три года назад, они даже в кошмаре не могли себе представить, что увидят в окне своего вагона пограничные знаки Украины и наших пограничников, с иголочки одетых, экипированных, спокойных, твердых и уверенных. А ведь это можно было предвидеть еще тогда, когда им не удалось захватить ДАП.

Тут важно то, что ренегаты пойдут первыми, а в след за ними двинутся и киселевы, разных калибров и мастей. Если у кого-то есть в этом сомнения, то стоит еще раз обратить внимание на судьбу Юлиуса Штрайхера, определенную Нюрнбергским военным трибуналом. Этого уже не избежать.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram