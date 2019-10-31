"Донбасу вже допомогли": Цимбалюк яскраво вгамував подругу Путіна через "русскій мір"

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відповів на пропагандистський спіч голови Ради федерації Росії Валентини Матвієнко про необхідність захисту "русского міра" по всій земній кулі.

Цинічна заява політикині країни-агресора прозвучала на конференції російських співвітчизників, фрагмент якої Цимбалюк показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Великий, безмежний "русскій мір" не можна знайти на жодній карті. Але він живе в серцях і розумі людей у різних куточках планети. Від Прибалтики до Австралії, від Середньої Азії до Латинської Америки", – висловилася Матвієнко.

Цимбалюк, в свою чергу, нагадав, що справжня сутність того самого "русского міра" проявилася в окупації українського Криму і Донбасу, яку Кремль завуалював під порятунок російськомовних.

"Слово Україна вони вголос часто вже не вимовляють, але все крутиться навколо цього – вони збираються рятувати російських співвітчизників за кордоном, де конфлікти. Ніхто, правда, чомусь не хоче сказати, що взагалі-то Росія сама ці конфлікти створює, а потім починає рятувати під виття і крики, що "росіян ображають, російські школи закривають". Донбасу вже допомогли. Там можна говорити російською, але жити неможливо. Але якщо з "русскім міром", якого немає на карті, приходить комендантська година, то вже краще обійтися без російських шкіл", – відповів журналіст скандальній соратниці президента Росії Володимира Путіна.

Цимбалюк і Матвієнко YouTube Романа Цимбалюка

Також на своїй сторінці у Facebook він додав, що концепція "русского міра" була придумана і випробувана окупантами не тільки в Україні, але і в інших країнах, де Кремль захотів створити сепаратистські осередки для дестабілізації.

"Матвієнко каже, що "русскій мір" не можна знайти на карті, але він є. Брехня. Таких місць багато, куди Російська Федерація вирушила "рятувати себе" і перетворила захоплені території на справжні зони "русского міра", без домішок. Це Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, і звичайно ж, східні області України. Насправді "русскій мір" – це загарбницька ідеологія, прикрита томиком Достоєвського. Результат один – комендантська година, злидні і портрет президента РФ", – яскраво підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Матвієнко заявила, що Росія налаштована на повернення до добросусідських відносин з Україною. Більш того, вона закликала Київ почати все "з чистого аркуша".

Також Цимбалюк спіймав її на випадковому зізнанні у вторгненні Росії на Донбас. Так, Матвієнко відзначила, що створення помісної православної церкви в Україні виллється в громадянську війну. На думку Цимбалюка, таким чином вона зруйнувала міф про те, що в Україні нібито вже п'ятий рік йде "громадянська війна".

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