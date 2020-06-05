Ступени всегда ведут вверх или вниз, но куда идти выбор делает сам человек.

В 2014-м году Донбасс сделал выбор. Критическое большинство жителей почему-то решили, что они советские русские люди (хотя, да, что-то в этом есть, жить в зоне могут только советские люди, а русские сюда были заселены после 33-го и в годы застройки шахт) и они всенепременно должны вернуться в этот самый советский союз.

Они дружно ностальгировали по вкусному советскому мороженному, колбасе, чему-то личному, к чему хотелось еще раз прикоснуться, не видя ни 50 сортов вкуснейшего мороженного (это, как минимум) и 200 сортов колбасы (это тоже по минимуму), и пребывая в состоянии фрустрации, они не ценили ни свой возраст, ни опыт, ни приобретенный багаж, как моральный, так и экономический.

Вот научил СССР находится в состоянии "где-то там лучше, чем у нас", "завтра будет еще лучше". Советские люди всегда жили ожиданием. Серость дня сегодняшнего в СССР менялась на иллюзию яркого светлого "завтра". С детсада до старения люди в СССР слышали только: "светлое завтра", "лучше СССР нет ничего", "все так живут", "лишь бы хуже не было". Это цепляло. Понятное дело, что завтра всегда должно быть лучше, чем сегодня, а, не видя жизни в цивилизованных, развитых странах (железный занавес и ювелирная работа пропагандистов по созданию образа загнивающего Запада) советские люди действительно считали, что их жизнь, это пик развития, и помня голодные годы боялись, чтобы это хуже не вернулось.

Людьми, которые видели ничего лучше гетто, жили в страхе и дефиците легко управлять. Дай чуть больше страха, и все, социум готов мириться с днем сегодняшним, лишь бы хуже не было. Дай чуть больше хлеба одним, и они уже готовы быть надзирателями над своими сородичами, лишь бы пайку не уменьшили. И жить, жить, жить надежной, что вот-вот, наступит тот рай, о котором так красиво пишут и говорят в СМИ.

И люди сделали шаг. По виртуальным ступеням жизни, судьбы, подальше от "киевской хунты", "украины", "нациков-свидомитов", как они резко начали нас называть. Нас, украинцев.

Не все, напоминаю, не все, нельзя, не стоит, никогда не стоит обобщать. Это тоже из СССР. Это подчеркивает ваш импринтинг и вашу советскость, это обобщение.

Критическое большинство жителей Донбасса надели триколорадки, ну, или предпочли молчание "за нас решат", "какая разница где жить".

Меньшинство жителей Донбасса были за Украину, помнили украинские корни Слобожанщины, Луганщины, Донетчины. И даже их европейские корни, если уже брать за основу историю появления городов Донбасса, выстроенных немцами, итальянцами.

1896 год- немецкий промышленник Густав Гартман начинает строительство крупного паровозостроительного завода в селении Каменный Брод на речке Луганка. Юзовка (Донецк) – часть промышленной колонии валлийского предпринимателя Джона Юза.

Стоит заметить, что очень многие заводы и фабрики Российской империи (не Российской Федерации, а Российской империи, это два разных государства) были построены британцами, французами, немцами и бельгийцами. Но, не русскими, не советскими, не россиянами, ни гражданами, ни людьми.

И можно было бы понять "бунт 2014-го" или стремление людей изменить свою жизнь в лучшую сторону (это естественное желание эволюционировать), если бы Донбасс не сказал громко и напыщенно "назад в СССР".

Ухмыльнулся, сплюнул через плечо и пошел по ступеням развития…вниз. Ведь любое "назад" — это деградация.

Назад можно оглядываться исключительно, чтобы вспоминать хорошие моменты жизни, жизненные уроки, черпать опыт в прожитых годах, изучать исторические факты, чтобы не повторить ошибок истории в развитии общества.

Там сзади, все прекрасно, и наша молодость, и наша неопытность, и наши ошибки, и влюбленность, и здоровье. Но именно они дали нам наших детей и внуков, нашу мудрость, нашу эволюцию.

Ну, никто же не стремиться с хорошей, современной машины пересесть на "жигули" или паровой драндулет 17-го века. А вот в 2014-м году жители Донбасса в критическом их большинстве, резко сменили курс с "вперед в будущее" (Украина уже заявила о стремлении быть членом ЕС, НАТО и мечтала стать равной в безвизовых передвижениях) на курс "назад в прошлое".

Ну, вот сейчас кто-то скажет "там многие не хотели в СССР, многие просто были за воссоединение с Россией", и будет прав.

Да, "Донбасс-Россия" шел на равных с лозунгом "назад в СССР", ведь Путин назывался "собиратель земель русских" и Кремль неоднозначно намекал, что таможенный Союз, это заявка на восстановление "союза советских социалистических республик". Это, во-первых. А во-вторых, "вместе с Россией" тотожно "назад в СССР", ведь современная Российская Федерация – это тот же СССР, только с рядом мировых ограничителей, которые в РФ периодически срывают. Ну, вот чтобы быть допущенными в ООН и ряды цивилизованных государств в России отменили смертную казнь, принудительную психиатрию (тщательно замаскировали) и даже разрешили митинги и оппозицию, и, конечно же, СМИ и либералов, которые с заискиванием в глазах изображают в России свободу слова.

Единственное, что разнит СССР и РФ так это то, что в СССР секса не было, а за рясу и крест расстреливали и ссылали в Соловки (до 1943-го года).

4 сентября 1943 года в Кремле состоялась встреча Иосифа Сталина с тремя иерархами Русской православной церкви, которую назвали православной амнистией или церковной реабилитацией в СССР. С учетом того, что церковь станет отделом КГБ и станет поддерживать существующий порядок и власть, доносить и укрощать, церковникам разрешили веру, крест, и опиум для народа.

Так вот кроме блеска церковных и властных куртизанок на России так и осталась для масс советская нищета, блат, дефицит и бесправие.

И вот туда, в это адище из "говна и палок" (достаточно вспомнить навозные шедевры скульпторов РФ, закрытые шахты Ростовской области, штрафы и уголовные дела за сбор грибов, ягод и валежник, застрявшую в 60-х медицину) рванул Донбасс.

Ступени всегда ведут вверх или вниз, но куда идти выбор делает сам человек. Более того, чаще всего человек сам и строит эти ступени.

Вниз — деградация. Вверх — эволюция. Есть еще бег по кругу, но это совсем другая история.

Почему решила привести такую аналогию? — на глаза попалось фото из "маленькой угольной швейцарии", соседнего города Ровеньки, который сейчас в оккупации ОРЛО.

Ступени.

Ступени, которые там отремонтировал городской ЖЭК.

Знаете, вот их я бы оставила, как памятник, такой себе символизм, ведь эти ступени очень похожи на ОРДЛО.

Остатки цивилизации, которые остались здесь от "оккупации Украины", остатки былой славы шахтеров, Донбасса, развития, уюта, цивилизации, которые до сих пор используют те, кто умеет только грабить, мародерить и разрушать.

Остатки, которые криво-косо, из "говна и палок" слепили новые донбасянские большевики-пролетарии, которые потянули Донбасс "назад в СССР", в "русский мир", непрофессионалы, "матросы железняки", которые руководят городами по революционному принципу "после нас-хоть потоп", "забрать и поделить". Слепили, пытаясь хоть как-то продлить жизнь тому, что умирает, не выдержав насилия, непрофессионализма, тлена русского мира и вони советчины.

Если честно, то вот так выглядит все ОРДЛО, как эти ступени. Все города. Их отшвырнуло волной — если кто смотрел фильм "И грянул гом", вот аналогия с волнами времени как раз видна в ОРДЛО — куда-то в 60-е, где в СМИ полный одобрямс, загнивающая Украина и Запад, улыбающиеся лидеры с детками на коленях, зовущие куда-то в "светлое завтра", остовы разрушенных заводов, мусорные свалки, мусор, огромные кучи мусора, грязь, латки на дорогах, облезлые заборы, заколоченные окна и угрюмые люди с тяжелым, подозрительным и ненавистным взглядом…

И самое страшное, что люди там видят нормальность в этой их жизни. В грязи. В мусоре, в развалившихся ступенях.

Любая критика и тут же "вы враг народа", и вечная тянучка из обреченных "лишь бы хуже не было", и устойчивая бодрость верящих в непоколебимость основ "республики" — "цените то, что дают".

Странно, но живущие там не видят тлена и смерти своих городов. Видимо потому, что умирают вместе с ними. Их там все устраивает. Не всех, но критическое большинство.

Страшнее, что этот тлен не пугает тех, кто из переселенцев ездить туда-сюда и то, там, ценит больше, чем мирные города Украины, пафосно говоря об ОРДЛО "вернусь домой" и брезгливо о новом месте жительства "съезжу в Украину", впихивая в социум "у нас там", "у вас здесь".

Вот говорят, чтобы Донбасс захотел вернуться, нужно сделать здесь Европу. Серьезно? Да вы хоть представляете, как оно там? И люди из ОРДЛО со сгнившими трамваями едут в мирную сверкающую Украину и говорят, морща носик "бедненько у вас тут, а вот у нас"…

Те, кто оценил оккупацию и жизнь там, и жизнь в мирных частях Украины, тот или уже здесь, в мире и развитии, или там, сцепив зубы, готовит свой побег.

Все, что снует туда-сюда, никогда не оценит блага цивилизации, будет пользоваться, как, например, советский человек пользовался изобретениями американцев (мороженное, туалетная бумага, колбаса), но морщить носик — фе, а у нас там…

Ступени всегда ведут вверх или вниз, но куда идти выбор делает сам человек. И не факт, что стоя перед ступенями из мрамора, или скоростными инновационными, он не выберет другие, деревянные, сгнившие, скрипящие, ведущие в ад, на дно, лишь потому, что там, где-то там, "светлое завтра", светлое никогда.

Да, а, чтобы не кричали "вы все врете", пару фото еще одного города, который там же в ОРЛО, сосед Ровеньков и моего Свердловска-Краснодон- их сделал минский блогер Максим Мирович.

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