Русский мир неумолимо вгрызается в ОРДЛО, меняя его до неузнаваемости. Все меньше работающих предприятий. Все меньше цивилизации. Все больше грязи и свалок.

Донбасс похож на старую ветошь, пыльную, рваную, с дырами, непонятного цвета, где серое все больше скрывает выцветшее разноцветное.

Мы с ужасом наблюдаем за гибелью своих городов, которые неумолимо покрывает плесенью "русского мира".

Лето 2018-го для ОРДЛО было антисанитарийным. Нет воды, нет санобработки подвалов и подъездов, горы мусора во дворах. Летом в ОРДЛО было много острых кишечных заболеваний. Антисанитария дает о себе знать.

Все чаще в соцсетях ОРДЛО проскакивают новости о засилье ОРДЛО тараканов, педикулезе, чесотках. По городу бегают крысы. Тараканы фиксируются жителями ОРДЛО не только в школах и детсадах, но и в больницах, и даже роддомах. Такого здесь не было с 90-х. Горы мусора, бегущие по улицам канализационные реки, это больше не вызывает ужас, это банальность, обыденность ОРДЛО. Центральные улицы еще хоть как-то держат в чистоте, выедешь за луганский или свердловский "МКАД", то есть съедешь с центральной Оборонной, Советской ли Энгельса, и все - жизни нет. Грязь. Бомжи. Горы мусора.

И до войны Донбасс не блистал чистотой. Здесь люди лучше отнесут мусор к горящему террикону, мол, все равно перегорит, не думая о том. Чем они будут дышать, или в местную посадку, балку, где потом весной будут жарить шашлык, возмущаясь, что негде и присесть, но не оплатят вывоз мусора. Годы ушли на то, чтобы пояснить и разъяснить. Ох, чего я не придумывала у себя на улице, и стенгазету, и плакаты, и даже письма счастья в каждый почтовый ящик, чтобы приучить соседей жить там, где не сорят.

Что удивительно, вот вроде бы банальность, мусор и способ от него избавится, не поверите, но и это было маркером: из тех, кто платил за вывоз бытового мусора, большая часть была проукраински настроенных, ну, или, по крайней мере, логически мыслящих, поясняющих соседям, что перемены в своей стране под флагом чужой не делают. А вот злостные засыпальщики мусором балок, посадок и терриконов, носильщики мусора соседу под забор-это 100% "наварасы". Я ведь своих соседей знаю в профиль, анфас и по паспортам, всего-то 33 дома, так что с первых майдановских или руссковесновских дней мы знали, кто и чем дышит.

Более того, вот эти строители Лугандонского гетто всеобщего процветания, они же кричальщики па-багатому, все хотели жить как в СССР или как в Москве и ни за что не платить. То есть в Россию они хотели, чтобы много льгот, не платить даже за вывоз мусора, но чтобы все было чисто и убирали. Вообще, все эти па-багательщики, забрать и подельщики-это кричащие, яркие примеры для учебников психиатрии, как продукт советского "самого лучшего в мире образования", выдающего на-гора человека потребляющего.

Не платить и получать! Гадить, и чтобы чисто! Пусть кто-то сделает и уберет! Пусть дадут и много, но мне, а у всех заберут! Всех расстрелять и за все, но не меня, мне все разрешить! После меня, хоть потоп! Я жить вечно не буду, перегниет когда-нибудь! Это не моя страна, я патриот СССР! - что это? как это могло воспитаться в "высокоморальном советском обществе".

Но, опустим мораль. Вернемся к банальному социальному и бытовому прагматизму. В ОРДЛО сейчас транспортно-дорожный-коммунально-продуктовый коллапс. Об этом пишут все. Дороги переметены. В магазинах нет продуктов. В части ОРЛО нет отопления, порывы теплотрасс, нет воды.

К этому всему коммунально-социальному Армагеддону добавился мусорный. Мусор в ОРЛО не вывозят с начала декабря. В ОРДО не скажу - не знаю.

ОРЛО же утопает в кучах мусора. Особенно после праздников. Что будет, когда подтает или растает это все, я боюсь предположить. Мусор растаскивают бомжи и животные. Снизу мусорные кучи уже монолит, тает-замерзает-тает-замерзает. Сверху разносится ветром.

Во многих городах ОРДЛО летом отсутствовала вода. Если в частном секторе спасает уличный туалет, то в квартирах. Ну, вы понимаете.

Новини Донбасс поглотила тьма

Зимой, кстати, жители ОРЛО нашли санитарный выход. На балконах ставят ведро, в него плотный кулек для мусора. Туда справляют нужду. Оно замерзает, и кулечек выносят на мусорник. То есть, в мусорные баки. Представляете, сколько там собирается "ледышек"?

Когда мусор вывозили, то еще был шанс избежать санитарной катастрофы. Сейчас не знаю. Пока все это держат морозы.

Это ноу-хау, не донбасское, нет. Это в ОРЛО пришло из РФ, из Красноярского края, Хабаровска, Челябинска и Якутии. Здесь много поселенцев-ихтамнетов, которые сюда уже и семьи перевезли. Да и вот из Ровеньков в Хабаровске тоже беженцы живут. Есть здесь те, кто в 2014-м воспользовался российской программой переселения соотечественников из Донбасса в Сибирь. Люди в соцсетях и рассказали о том, как в холодную пору великой РФ спасаются от туалетных проблем при отсутствии воды и канализации. В многоэтажках Хабаровска, оказывается, это норма. Как и добыча воды из снега. Поэтому с туалетами там все просто: покакал-заморозил-выбросил в окно. Русский мир такой русский.

Вот в ОРЛО сейчас топят снег, чтобы помыть посуду и постирать. Многие из-за отсутствия денег на бутилированную воду и невозможность набрать воды в городских колонках, пьют и эту талую воду. В "АДноклассниках" уже носятся с идеей "вечной жизни и сибирского здоровья" по рецептам сибирских целителей, которые всю жизнь пьют талую воду из снега. Может быть, может это и полезно, структурирование и все такое, но…если снег не желтый.

На фото банальная ситуация в городах ОРЛО-гетто всеобщего процветания. Будни нашего городка. Мусорный коллапс ОРЛО!

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