"Донбас – це Україна": в Донецьку і Луганську "послали" окупантів у Новий рік

Жителі окупованих міст Луганської та Донецької областей влаштували феєрверки за київським, а не московським часом.

Так вони вирішили підкреслити, що Донбас – це теж Україна, і приєдналися до святкування Нового року разом із усіма українцями. Про це вони писали в місцевих соцмережах, повідомляють "Факти".

"В Україні, я чув, всякі феєрверки заборонені. В окупованому Луганську, на жаль, ні. А з іншого боку, як би українці провели перекличку? Рівно о першій годині ночі за місцевим часом, коли в Україні була північ, у різних кінцях міста прогриміли салюти на честь моєї країни. На честь Нового року по-українськи! Приємно до сліз. Стояв на балконі й тільки встигав головою обертати. І на заході, і на сході, і на півдні – всюди полетіли вогники в українське небо", – поділився у Facebook луганчанин.

У Донецьку і Луганську влаштували святкову перекличку

Те ж саме, зазначили місцеві жителі, відбувловся в Донецьку, Бахмуті та інших прифронтових містах.

"Салюти о першій годині ночі були набагато активніші, яскравіші й красивіші. Це наше місто гордо демонструє, що Донбас – це Україна. Нехай в наступному році залишаться тільки феєрверки, а все інше згине як страшний сон!" – підкреслила донеччанка.

Водночас у коментарях деякі користувачі з негативом сприйняли сам факт запуску феєрверків, які заборонено у в багатьох містах країни. Але інші підкреслили, що вітають таку новорічну перекличку між жителями ОРДЛО, незважаючи на заборону салютів.

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"Постріляли і у нас. Без фанатизму, але все ж!", "Я просто проти тому, що військові з ПТРС сахаються", "Досі гуркоче пітардами і феєрверками", "Стріляють і тут... Мені, на щастя, не доводилося чути справжні вибухи, однак здригався від кожного феєрверку. Замість святкового настрою згадую тих, хто був на війні, і уявляю, що вони відчувають, коли їх чують", "На жаль, не заборонені, не вміють поки забороняти", "У нас у Бахмуті теж стріляють!!!", "Тут вся сіль, не у факті, що стукають, а саме за яким часом. З новим роком!", "Ми зустрічали з Україною! І не одні ми!", – пишуть у коментарях люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи зачаїлися на Донбасі заради Нового року. У вівторок, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню.

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