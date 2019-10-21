"Домовлявся нардеп "Слуги народу": стало відомо, хто привів хор Верьовки у "Квартал 95"

Виступ Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки у програмі студії "Квартал 95", під час якого артисти висміяли тему підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої, організовував народний депутат зі "Слуги народу", екскварталівець Юрій Корявченков.

Про це заявив гендиректор і художній керівник хору Зіновій Корінець у коментарі "Радіо Свобода". Він зізнався, що гумористична після була "некоректною".

"Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуація з Валерією Олексіївною трапилася. Дійсно, я, мабуть, повинен вибачитися перед нею. Там стібали пана [Ігоря] Коломойського і її", — зазначив Корінець.

Виступ хору Верьовки у "Кварталі 95" Колаж

За його словами, щодо організації виступу із колективом домовлялися люди від колишнього учасника "Кварталу 95" "Юзіка" — нардепа із президентської партії "СН" Юрія Корявченкова.

"Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура "Кварталу". Вони сказали: "Ми хочемо щось таке українське, жартівливе". Показали цей текст. Я кажу: "Ви знаєте, тут щодо хати — це неприємна ситуація". "Та ні, це всі стібуться, це Інтернет. Усі стібуться, зокрема й ми це робимо, це така наша програма, ми стібемося над усіма уже не один рік", — переповів виданню деталі переговорів керівник хору Верьовки.

Він також зізнався, що вихід на сцену колективу оплачувався — зокрема, згідно з договором, було два виступи по 15 тисяч гривень.

"Усі виступи платні, бо в нас є зобов’язання, що ми маємо заробити за рік певну суму грошей і зробити певну кількість концертів", — додав Корінець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 вересня у селі Гореничі під Києвом невідомі спалили будинок колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Ідея стьобної пісні, яку разом із кварталівцями зокрема виконав Національний хор України ім. Г. Верьовки, належить "Кварталу 95". Про це розповів гендиректор і художній керівник колективу Зіновій Корінець.

Згодом він також зізнався, що хор отримав 30 тисяч гривень за участь у скандальному номері студії "Квартал 95" про підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

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