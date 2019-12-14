"Домовилися з Путіним?" Кириленко пояснив атаку "Слуги народу" на українську мову

Україна і Росія на переговорах у "нормандському форматі" могли піти на закулісні домовленості щодо скасування українського закону про державну мову.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко, коментуючи законопроект нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського про визнання мовного закону недійсним.

Кириленко спростував слова Бужанського про те, що на скасуванні мовного закону наполягає Венеціанська комісія.

"В останньому висновку Венеціанської комісії йдеться про те, що уряд, а уряд призначено "Слугою народу", має розробити і внести закон про мови корінних народів і національних меншин як окремий законодавчий акт, який регулюватиме це питання. У законі про українську мову є кілька посилань на те, що режим застосування мов корінних народів і національних меншин буде регулюватися окремим законом. Тому уряд нехай напрацьовує цей закон і вносить на розгляд парламенту", – підкреслив він.

Колишній віце-прем'єр висловив стурбованість через те, що на ініціативу Бужанського ніяк не відреагували президент, уряд, фракція "Слуга народу" і уповноважений із захисту державної мови.

"У мене складається враження, що це частина вчорашніх домовленостей з президентом Росії Путіним. Можливо, це не домовленості президента Зеленського безпосередньо, можливо, команди обох президентів це проговорювали. Поки немає офіційної реакції української влади на захист української мови як державної, на захист закону, який прийнятий з таким трудом, який абсолютно європейський і демократичний, можна робити висновки, що це питання є частиною якогось ширшого пакету в українсько-російських переговорах", – заявив Кириленко.

kp.ua

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