Комаровський назвав топ-6 місць, де найбільше шансів захворіти на COVID-19

Ідеальним середовищем для поширення COVID-19 є замкнуті простори з поганою вентиляцією, в яких перебувають багато людей.

Про це заявив доктор Євген Комаровський у ролику, опублікованому на YouTube -каналі українського лікаря-педіатра. Нове відео він записав на природі (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Медик назвав кілька прикладів, де найбільше шансів підхопити інфекцію.

Як пояснив він, це будь-яке приміщення, де немає провітрювання. І чим там менше повітря, тим там небезпечніше, підкреслив Комаровський.

Таким чином, місцями, де людина потенційно може зустрітися з великою кількістю вірусу (що підвищує шанси заразитися) є:

Транспорт.

Цей пункт лікар озвучив першим. "Будь-який вагон метро – прекрасна модель для цього", – сказав він.

Комаровський нагадав, що активними розповсюджувачами вірусу будуть не люди з симптомами, а інфіковані за кілька днів до прояву симптомів.

Лікарняна палата.

"Особливо в тих країнах, де державі споконвіку було наплювати на повітрообмін у палатах, а люди споконвіку боятися протягів більше, ніж усіх вірусів разом узятих", – сказав доктор.

Тюрма.

Казарма.

Корабель.

Як зазначив лікар, із літаками "простіше", тому що там дуже потужна система фільтрації.

Будинки престарілих.

Комаровський назвав їх майже ідеальною моделлю: в обмеженому просторі знаходиться величезна кількість людей із групи ризику. Вентиляція повітря там зазвичай залишає бажати кращого.

Нагадаємо, колишній головний державний санітарний лікар України Святослав Протас раніше заявив, що найбільша ймовірність підхопити коронавірус існує в лікарнях.

Те, що небезпека заразитися COVID-19 підвищується в замкнутому просторі, підтверджували і в ВООЗ.

Як писав OBOZREVATEL, також Євген Комаровський назвав найбільш заразний період при коронавірусі та три фактори, що впливають на зараження COVID-19.