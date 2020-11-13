Комаровський вказав на неочевидні причини сплеску COVID-19 в Україні

Значний сплеск захворюваності на COVID-19 в Україні, який відбувається восени, пов'язаний, зокрема, з початком опалювального сезону й поганою провітрюваністю приміщень.

Про це заявив лікар Євген Комаровський у новому відео про коронавірус. Ролик було опубліковано на YouTube-каналі українського педіатра (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Як наголосив експерт, поширення вірусу і ймовірність захворіти залежить від концентрації вірусних частинок у повітрі. Показники останнього можуть сприяти більш активному інфікуванню.

У цьому контексті Комаровський особливу увагу акцентував на правильній вентиляції приміщень.

"Сьогодні, як мені здається, щодня по центральному телебаченню, по всіх YouTube-каналах мають виступати люди і розповідати, що таке припливна вентиляція, що таке приплив, що таке перетікання повітря, як повинна працювати витяжка, які повинні бути параметри температури та вологості в приміщеннях.

Це, виявляється, теж дуже важливо. Тому що, якщо повітря має нормальну вологість – 40-60%, то швидкість, з якою вірусні частинки осідають, максимальна", – сказав лікар.

Він пояснив, що чим сухіше повітря, тим довше активні вірусні частинки зберігаються у видихуваному повітрі.

Лікар зазначив, що коли почався опалювальний сезон, "люди позакривали вікна, тому що всім холодно, і позабивалися в приміщення".

"Ось ми і бачимо з вами величезний підйом захворюваності. Нічого в цьому дивного немає", – сказав педіатр.

Комаровський вважає, що уряд повинен зосередити свою увагу на тому, щоб максимальну кількість коштів було вкладено у вентиляцію приміщень. Крім того, необхідний контроль температури та вологості.

"Щоб ми з вами або працювали вдома, або ходили туди, де можливе забезпечення нормальної системи вентиляції", – сказав лікар.

Він порадив супермаркетам, магазинам та іншим закладам вказувати, яку вентиляційну установку вони використовують і як контролюють показники повітря. На думку лікаря, це допоможе відвідувачам ухвалити рішення, "куди йти і з ким спілкуватися". Таких же заходів, як сказав Комаровський, потрібно вжити в університетах, школах і дитсадках.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський назвав найбільш заразний період під час коронавірусу та три фактори, що впливають на зараження COVID-19.

Також лікар визначив топ-6 місць, де найбільше шансів захворіти на COVID-19.