"Догнав, бику дурний?" Фаріон розлютилася через скандального "слугу народу"

Мовознавиця, народна депутатка України VII скликання від "Свободи" Ірина Фаріон жорстко звернулася до скандального члена "Слуги народу" Макса Бужанського.

Зокрема її обурили українофобські висловлювання парламентаря і спроби боротьби з українською мовою. Гнівне послання до нардепа Фаріон опублікувала на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон Скріншот відео

"Чого так вз'єрепенився цей Бужанський, який почав захищати російську мову в Україні? Так ось, спеціально для бика Бужанського з Дніпра: російська мова в Україні – це мова окупанта, це мова маргіналів, це мова "совка", це відрижка СРСР! І я розумію, чому бик Бужанський так захищає мову "совка". Бо він людина давно минулого часу, яка залишилася в радянській імперії зла", – сказала борчиня за українську мову.

На думку Фаріон, саме цим і пояснюються завзяті спроби Бужанського захистити радянський пропагандистський концепт Великої вітчизняної війни і оббрехати ОУН і УПА.

"Адже фокусом совкового мислення, дрімучого, тупого, примітивного, залежного і нікчемного, є мова Москви, русскій язик. З такими, як Бужанський, і говорити нема чого. Їм просто кляп у рот вставити треба! Бо іншої мови вони не розуміють!" – гнівно висловилася вона.

"Там, де російська мова, – там війна. Це загроза українській державі! Там, де російська мова, – там залежність українців, там ніякої перспективи для розвитку української держави. Там, де російська мова, – там немає України. Там просто країна, країна слуг чужих народів. Ти догнав Бужанський, бику дурний?!" – додала Фаріон, звертаючись особисто до одіозного нардепа від "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що всі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською.

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відтермінувати перехід російськомовних шкіл на українську мову.

Бужанський не раз виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів.

"Слуга народу" відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті Дня пам'яті і примирення 8 травня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 Травня, назве "дебілами".

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