"Добре сховався!" Мережу спантеличила оптична ілюзія на фото дикої природи

У мережі опублікували знімок дикої природи, який спантеличив користувачів зоровою ілюзією.

На знімку, який було опубліковано у Twitter, крім купи землі і дерева, є леопард, але його вкрай складно розгледіти.

"Дехто надіслав мені це і попросив знайти леопарда. Я був упевнений, що це жарт, поки не знайшов його", – підписали знімок.

Пост зібрав понад 10 000 коментарів користувачів, які намагалися розгледіти тварину.

"Приголомшливий камуфляж!" – прокоментував один із користувачів.

"Хто-небудь, дайте мені відповідь. Я зійду з розуму, якщо продовжу дивитися на землю на картинці", – написала ще одна дівчина.

"Пройшло декілька хвилин! Добре ж він сховався!" – прокоментував ще один фоловер.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke ... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo