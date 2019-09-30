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1 жовтня • оновлено в 05:44
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"Добре сховався!" Мережу спантеличила оптична ілюзія на фото дикої природи

1.7т Читати матеріал російською

У мережі опублікували знімок дикої природи, який спантеличив користувачів зоровою ілюзією.

На знімку, який було опубліковано у Twitter, крім купи землі і дерева, є леопард, але його вкрай складно розгледіти.

"Дехто надіслав мені це і попросив знайти леопарда. Я був упевнений, що це жарт, поки не знайшов його", – підписали знімок.

Пост зібрав понад 10 000 коментарів користувачів, які намагалися розгледіти тварину.

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"Приголомшливий камуфляж!" – прокоментував один із користувачів.

"Хто-небудь, дайте мені відповідь. Я зійду з розуму, якщо продовжу дивитися на землю на картинці", – написала ще одна дівчина.

"Пройшло декілька хвилин! Добре ж він сховався!" – прокоментував ще один фоловер.

Розгадка

Розгадка

Як писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилася фотографія, яка викликала безліч суперечок, на ній зображені двері автомобіля, однак деякі бачать океан.

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