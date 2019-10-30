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31 жовтня • оновлено в 01:33
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/ Суспільство

"Добре, що не бачать": Сивохо різко висловився про українське ТБ на Донбасі

2.9т Читати матеріал російською

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо висловив невдоволення українським телебаченням.

В інтерв'ю "Лівому берегу" колишній шоумен заявив, що жителям окупованого Донбасу іноді краще не дивитися українські канали. Він уточнив, що з цими людьми зв'язок можливий тільки на підконтрольній території.

"Те, що вони побачать тут, ті емоції, посили - відвезуть туди. Це - недоврахований фактор комунікації. І, як завжди, традиційні способи - інтернет-спільноти, дасть бог, з'явиться скоро телебачення, оскільки те, що там діється - жах. вони не бачать українського телебачення. Правда, іноді хочеться сказати: "І добре, що вони не бачать", - сказав Сивохо.

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Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

korrespondent.net

За даними джерел OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

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Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
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bregovich mark
bregovich mark
Ходячее вонючее кладбище живых бифштексов,долбо** ще в десятой степени размышляет.Эти мысли не стоят отходов жизнедеятельности даже гельминтов.А оно думает,что вещает умные вещи....
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Он же пьяный
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Не удивительно, сми в Украине это просто пар*ша. Даже в рашке сми сосредоточены на прославливании Путина и русского народа. А в Украине все сми принадлежат олигархам, которые каждый день кричат о зраде. Вообщем, что ни день то зрада.
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