До України увірвуться грози та град: які регіони під ударом

В Україні неділю, 14 червня, трохи ослабне спека і прийдуть дощі з грозами, місцями з градом та шквалами.

Опади очікуються всюди по країні, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Рixabay

Температура повітря в неділю вдень очікується +24+29, на сході буде спекотніше – від 29 до 33 градусів. Найсвіжіше на заході – +19+24.

Спека в Україні трохи спаде 14 червня Facebook Наталії Діденко

Вітер очікується помірний, дощі з грозами по всій країні, місцями можуть переходити в зливи. Під час гроз місцями ймовірні шквали і град.

Дощі 14 червня очікуються по всій Україні Facebook Наталії Діденко

У Києві спека також трохи знизиться – до 26-28 градусів, місцями дощі з грозами, можливі град та шквали.

Синім позначені зони дощів, жовтим – грози Facebook Наталії Діденко

"Нестійка атмосфера тільки розгойдується, температурні контрасти значні, тому будьте уважні - як тільки гроза, відразу під якийсь захист. Нехай краще пройде стороною і не зачепить, але це якраз той випадок, коли краще перестрахуватися", – попередила синоптик.

Дощі 14 червня очікуються по всій Україні Сайт Укргідрометцентру

Facebook Наталії Діденко

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня кілька областей України накрила злива з грозами і градом. Негода повалила дерева і залишила деяких українців без світла.

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