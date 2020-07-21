До України йде атмосферний фронт: синоптикиня розповіла, де зіпсується погода

В Україні в середу, 22 липня, очікується похолодання, яке принесе в більшості областей атмосферний фронт.

Крім цього, там пройдуть дощі. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

"Оскільки фронт – холодний, то завтра в його тилу буде значно свіжішим повітря на півночі України, у західних областях і так не спекотно, а також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини", – пояснила вона.

У цих районах та областях у середу повітря прогріється до +20… +25 градусів. На решті території – півдні, сході та більшості центральних регіонів – втримається висока температура на рівні +25… +32 градусів.

Погода в Україні 22 липня (Facebook Наталка Діденко)

Вітер 22 липня буде північно-західний, невеликий або помірний.

Діденко зазначила, що потужний антициклон Albreght цього дня вперто витіснятиме холодний атмосферний фронт. Тому опади ймовірні на Прикарпатті, а також Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.

Карта дощів в Україні 22 липня (Facebook Наталка Діденко)

Тоді як більша частина України побуде в переважно сухій, максимум хмарній, погоді.

У Києві середа теж очікується свіжішою, денна температура повітря знизиться до +22… +24 градусів. Вдень столиця вже опиниться у тиловій частині фронту, тому й дощі там малоймовірні.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, у Києві з середи, 22 липня, і до п'ятниці, 24 липня, буде суха погода, проте трішки похолодає.