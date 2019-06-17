Сигарети, алкоголь і хліб: на що злетять ціни вже до осені

Уже восени в Україні різко подорожчають гречка і хліб. Ціна може вирости на 20-30% через проблеми з урожаєм і загальносвітові тенденції.

Також значно розщедритися доведеться за алкоголь і сигарети. Наприклад, мінімальна вартість пляшки горілки зросте до сотні гривень.

Що подорожчає вже до вересня 2019 року і чому – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Експерти прогнозують зростання цін на гречку і хліб до початку осені. Подорожчання варто очікувати в середньому на 20%;

Причина – посіви гречки значно скоротилися;

Подорожчання стосуватиметься і сигарет. Тільки в липні 2019 року ціна на пачку сигарет із фільтром зросте на 9%, у найближчі роки – до 100 гривень;

Мінімальна ціна горілки буде в межах 100 гривень.

Гречка подорожчає

Значні зміни в ціні варто очікувати вже з вересня 2019 року. Річ у тім, що гречка в Україні – досить популярний продукт. Її використовують під час приготування обідів у школах, лікарнях, її роздають у продуктових наборах перед виборами. Та й у кожного українця вона є незмінних атрибутом щомісячного раціону.

Водночас, за словами голови Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, у багатьох європейських країнах гречка є другорядною культурою. Тому в Україні її часто імпортували (з Росії або Китаю), адже в тих країнах вона в середньому на 30% дешевша.

"Звісно, це серйозно вдарило по ціні. Протягом 2018 і 2019 років вона падала, а це призвело до того, що аграрії посіяли гречки набагато менше. В результаті ціна на вітчизняний продукт значно зросте. Якщо ж ви побачите на прилавках імпортовану гречку з Росії, то її вартість особливо не зміниться. Єдине, ціна поступово зросте на 1-2 гривні через скорочення пропозиції", – пояснив OBOZREVATEL Дорошенко.

За прогнозами експерта, вартість дійде до 20-21 гривні за кілограм, щонайменше. Підвищення в середньому варто очікувати на 20%. Також звернути увагу потрібно на пшеницю. Незважаючи на те, що продукт останнім часом дорожчає (24 грн/кг), Дорошенко анонсує спад ціни.

Середні ціни на основні продукти

А ось хліб до вересня-жовтня подорожчає, але лише на декілька відсотків. За даними Інфляційного барометра за 10 червня, в середньому кілограм пшеничного хліба вже коштує 40 гривень.

Інші продукти дорожчати не повинні. А позачергові вибори до українського парламенту ніяк не вплинуть на ціни в магазинах, тому "панікувати" перед кампанією не варто.

У той же час порадують українців ціни на цибулю та капусту. Уже в серпні вони подешевшають приблизно втричі порівняно з цінами в квітні-травні.

Подорожчають цигарки і алкоголь

До 2025 року за сигарети доведеться сплачувати європейський податок. У більшості країн Євросоюзу пачка сигарет коштує 5 євро (до 150 гривень), а в Україні – приблизно 35 гривень. Головна причина такої різниці – податкове навантаження, яке становить 1011,35 гривень на 1000 сигарет. У країнах ЄС мінімальне навантаження – 2,7 тисячі гривень (майже 90 євро).

Якщо водночас виконати пропорцію співвідношення частки акцизу та інших складових ціни, вийде, що українці повинні будуть платити за пачку більше 100 гривень. До того ж це буде мінімальна ціна сигарет із фільтром.

У результаті подорожчання, пачка сигарет, яка ще в січні коштувала 40 гривень, вже до кінця року підніметься в ціні до 44,7 гривень. У липні акциз збільшиться на 9%, а в кіосках і магазинах ціну підвищать вже в жовтні.

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Подорожчання стосуватиметься і алкоголю, з такою пропозицією виступили на рівні Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Зокрема, пропонується підвищити ціни:

на горілку і лікеро-горілчані вироби – на 10,7%;

коньяк (бренді) – на 9,1-9,5%;

вина – на 7,4-10,2%.

Так, мінімальна ціна горілки зросте з 89,4 до 99 гривень, ігристого вина – з 89 до 98 гривень, а виноградного вина – з 42 до 46 гривень. Як вважає економіст Євген Олейніков, це не межа. У найближчі 10 років щорічно акцизи будуть рости як на горілчані, так і на тютюнові вироби.

"На сьогодні в Україні є категорія споживачів, яка вживає якісний алкоголь від офіційних виробників із офіційним акцизом. Вони не надто переймаються зростанням ціни, оскільки їхні доходи зростають не нижчими темпами.

Є категорія споживачів, яка вживає неякісний алкоголь за принципом доступності. Вони його купують зазвичай у неофіційних торгових точках. Для них це теж не матиме особливого значення", – розповів він в ефірі ObozTV.

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