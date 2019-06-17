ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Особисті фінанси

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Сигарети, алкоголь і хліб: на що злетять ціни вже до осені

25.7тЧитати матеріал російською

Уже восени в Україні різко подорожчають гречка і хліб. Ціна може вирости на 20-30% через проблеми з урожаєм і загальносвітові тенденції.

Також значно розщедритися доведеться за алкоголь і сигарети. Наприклад, мінімальна вартість пляшки горілки зросте до сотні гривень.

Що подорожчає вже до вересня 2019 року і чому – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Експерти прогнозують зростання цін на гречку і хліб до початку осені. Подорожчання варто очікувати в середньому на 20%;

  • Причина – посіви гречки значно скоротилися;

  • Подорожчання стосуватиметься і сигарет. Тільки в липні 2019 року ціна на пачку сигарет із фільтром зросте на 9%, у найближчі роки – до 100 гривень;

  • Мінімальна ціна горілки буде в межах 100 гривень.

Гречка подорожчає

Значні зміни в ціні варто очікувати вже з вересня 2019 року. Річ у тім, що гречка в Україні – досить популярний продукт. Її використовують під час приготування обідів у школах, лікарнях, її роздають у продуктових наборах перед виборами. Та й у кожного українця вона є незмінних атрибутом щомісячного раціону.

Водночас, за словами голови Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, у багатьох європейських країнах гречка є другорядною культурою. Тому в Україні її часто імпортували (з Росії або Китаю), адже в тих країнах вона в середньому на 30% дешевша.

Новини
Де в Україні найдорожча і найсмачніша полуниця: названі ціни та регіони

"Звісно, це серйозно вдарило по ціні. Протягом 2018 і 2019 років вона падала, а це призвело до того, що аграрії посіяли гречки набагато менше. В результаті ціна на вітчизняний продукт значно зросте. Якщо ж ви побачите на прилавках імпортовану гречку з Росії, то її вартість особливо не зміниться. Єдине, ціна поступово зросте на 1-2 гривні через скорочення пропозиції", – пояснив OBOZREVATEL Дорошенко.

За прогнозами експерта, вартість дійде до 20-21 гривні за кілограм, щонайменше. Підвищення в середньому варто очікувати на 20%. Також звернути увагу потрібно на пшеницю. Незважаючи на те, що продукт останнім часом дорожчає (24 грн/кг), Дорошенко анонсує спад ціни.

Середні ціни на основні продукти

Середні ціни на основні продукти

А ось хліб до вересня-жовтня подорожчає, але лише на декілька відсотків. За даними Інфляційного барометра за 10 червня, в середньому кілограм пшеничного хліба вже коштує 40 гривень.

Інші продукти дорожчати не повинні. А позачергові вибори до українського парламенту ніяк не вплинуть на ціни в магазинах, тому "панікувати" перед кампанією не варто.

У той же час порадують українців ціни на цибулю та капусту. Уже в серпні вони подешевшають приблизно втричі порівняно з цінами в квітні-травні.

Подорожчають цигарки і алкоголь

До 2025 року за сигарети доведеться сплачувати європейський податок. У більшості країн Євросоюзу пачка сигарет коштує 5 євро (до 150 гривень), а в Україні – приблизно 35 гривень. Головна причина такої різниці – податкове навантаження, яке становить 1011,35 гривень на 1000 сигарет. У країнах ЄС мінімальне навантаження – 2,7 тисячі гривень (майже 90 євро).

Сигарети, алкоголь і хліб: на що злетять ціни вже до осені
Новини
В Україні можуть зникнути сотні брендів алкоголю: що відбувається

Якщо водночас виконати пропорцію співвідношення частки акцизу та інших складових ціни, вийде, що українці повинні будуть платити за пачку більше 100 гривень. До того ж це буде мінімальна ціна сигарет із фільтром.

У результаті подорожчання, пачка сигарет, яка ще в січні коштувала 40 гривень, вже до кінця року підніметься в ціні до 44,7 гривень. У липні акциз збільшиться на 9%, а в кіосках і магазинах ціну підвищать вже в жовтні.

Дивіться відео за темою:

Подорожчання стосуватиметься і алкоголю, з такою пропозицією виступили на рівні Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Зокрема, пропонується підвищити ціни:

  • на горілку і лікеро-горілчані вироби – на 10,7%;

  • коньяк (бренді) – на 9,1-9,5%;

  • вина – на 7,4-10,2%.

Так, мінімальна ціна горілки зросте з 89,4 до 99 гривень, ігристого вина – з 89 до 98 гривень, а виноградного вина – з 42 до 46 гривень. Як вважає економіст Євген Олейніков, це не межа. У найближчі 10 років щорічно акцизи будуть рости як на горілчані, так і на тютюнові вироби.

Новини
"З молоком в Україні погано": економіст розповів, що станеться з цінами

"На сьогодні в Україні є категорія споживачів, яка вживає якісний алкоголь від офіційних виробників із офіційним акцизом. Вони не надто переймаються зростанням ціни, оскільки їхні доходи зростають не нижчими темпами.

Є категорія споживачів, яка вживає неякісний алкоголь за принципом доступності. Вони його купують зазвичай у неофіційних торгових точках. Для них це теж не матиме особливого значення", – розповів він в ефірі ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Теми
Ціни на продуктиЕксклюзив
Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
Тег
продукти
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
9
16
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Парубий Пидор
Парубий Пидор
Без гречки и хлеба проживём, уже привыкли. Без курева... Самосад будем курить. Но без водки-то xoxлy не прожить! Опять что ли табуретовку гнать?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Avramenko Igor
Avramenko Igor
А за повышение на ровном месте некоторым пора ответить и здорово ответить,чтоб забылось слово " ПОВЫШЕНИЕ "
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Парубий Пидор
Парубий Пидор
Avramenko Igor, майдан не ровное место. А именно в скачках бабуинов на майдане причина сегодняшнего "процветания"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Аграрная сверхдеррржава))))). Не, просто ржава!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
Анатольевич Чернов, чернозем распродали и вот уже второй год неурожай у нерабов - ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМЛЯ
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel