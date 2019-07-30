"До окупації такої х**ні не було!" У Криму забрали воду у жителів, люди обурені

У анексованому Криму окупаційна влада склала графік подачі води для жителів сільської місцевості в районі Алушти.

Воду планують подавати тільки в певні години вранці і ввечері. Однак місцеві жителі стверджують, що розклад не дотримується.

"Вода в будинки буде подаватися за всевсього по кілька годин на день. Мешканці повідомляють, що воду бачать рідше, ніж вказано в графіку подачі. Адже ще й городи поливати треба", - написав у Twitter Кримський бандерівець.

У коментарях іронізують над ситуацією, в яку самі себе загнали прихильники "русського мира".

"Гарантували тільки камені з неба. Воду ніхто не обіцяв", "Незалежність від української води", "А по мосту по воду слабо?", "Зате без бандер", "До окупації такої х*йні не було!" - пишуть користувачі.

Крим. Окупанти опублікували графіки подачі води для жителів сільської місцевості в районі Алушти. Вода в будинку буде подаватися за все по кілька годин на день. Жителі повідомляють, що воду бачать рідше, ніж вказано в графіку подачі. А адже ще й городи поливати треба pic.twitter.com/zKonZu93Ph - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму жахнулися порожнечею курорту і згадали часи, коли півострів був під контролем України.

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