До Одеси прибули кораблі НАТО: з'явилися приголомшливі фото

До причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Йдеться про іспанський ESPS "Sella", румунський Ros Lupu Dinescu, болгарський BGS Shkval та італійський ITS Numana (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2, а до Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня", – сказано у зверненні відомства.

До Одеси прибули кораблі НАТО mil.gov.ua

Угруповання кораблів відвідає делегація НАТО на чолі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться саме з Одеси 30 жовтня.

Крім того, у рамках візиту запланована зустріч керівництва Альянсу з представниками Військово-морських сил Збройних сил України, зокрема зі студентами академії.

До Одеси прибули кораблі НАТО mil.gov.ua

До Одеси прибули кораблі НАТО mil.gov.ua

До Одеси прибули кораблі НАТО mil.gov.ua

До Одеси прибули кораблі НАТО mil.gov.ua

До Одеси прибули кораблі НАТО mil.gov.ua

До Одеси прибули кораблі НАТО mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 2 липня для участі у військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019 у Чорне море прибули ще два бойові кораблі НАТО – британський есмінець HMS Duncan і канадський фрегат HMCS Toronto.

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