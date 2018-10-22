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До нуля і мокрий сніг: синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні

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В Україні до кінця цього тижня очікується серйозне похолодання і мокрий сніг.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, до середини тижня нічна температура опуститься до нуля градусів. Удень же повітря прогріватиметься до +10.

При цьому опади почнуть накривати Україну вже із ночі вівторка, 23 жовтня. У найближчі дні на заході й півночі країни також очікується мокрий сніг із сильним вітром.

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Однак у вихідні очікується потепління — від +16 до +18 градусів. Така ж погода може зберегтися і на початку нового тижня.

До нуля і мокрий сніг: синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні
До нуля і мокрий сніг: синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні
До нуля і мокрий сніг: синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в Україну увірветься антициклон, який принесе із собою різке похолодання і дощі.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Tinin Alex
Tinin Alex
ОТ нуля ДО #прикрути - хохлы - вас хоть обогревают??? Или коллективно Гимн поёте для сугрева?
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
А что с отоплением?
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