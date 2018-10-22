До нуля і мокрий сніг: синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні

В Україні до кінця цього тижня очікується серйозне похолодання і мокрий сніг.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, до середини тижня нічна температура опуститься до нуля градусів. Удень же повітря прогріватиметься до +10.

При цьому опади почнуть накривати Україну вже із ночі вівторка, 23 жовтня. У найближчі дні на заході й півночі країни також очікується мокрий сніг із сильним вітром.

Однак у вихідні очікується потепління — від +16 до +18 градусів. Така ж погода може зберегтися і на початку нового тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в Україну увірветься антициклон, який принесе із собою різке похолодання і дощі.