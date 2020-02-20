"До нас везуть біду!" Під Полтавою місцеві жителі накинулися на Нацгвардію. Відео

Жителі селища Нові Санжари (Полтавська область) вступили у конфлікт із Нацгвардією, вимагаючи не допустити заселення в санаторій українців, евакуйованих через коронавірус із Китаю.

В мережі розмістили відео, на якому місцеві жителі просять не виконувати наказ і піти із селища (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я до чоловіків звертаюся. Ти піднімеш на мене руку? Ну вдар мене, якщо ти герой. Опусти щит. До нас біду везуть. Я розумію, ви люди під законом, але майте совість. За що я Україну захищав у 2014 році? У мене батько інвалід без ноги, мати сива", – звертався один із чоловіків до нацгвардійців.

Протести в селищі Нові Санжари Скріншот

Місцевий житель стверджував, що він учасник бойових дій і отримав контузію.

"Хлопці, майте совість. На кого ви йдете? Я не затятий активіст. Я звертаюся до вас, як учасник бойових дій Національної гвардії 2014-15 року. Не підіймайте на матерів рук. Ви ж заб'єте їх. У мене найстрашніша зброя – це сірники", – говорив він.

Також в суперечку вступила жінка, яка накинулася на Національну гвардію із звинуваченнями.

"У мене дитина три роки на війні була. Три роки в "Азові", калікою залишилася. А ти мені гнила дитина. І ви сюди прийшли? Та нас тут будуть зараз всіх катувати. Побійтеся Бога! Чого я прийшла? Бо моя дитина ходити не може, а сюди цих дітей прислали, щоб вони стали каліками", – репетувала вона.

Жителі селища Нові Санжари проти Нацгвардії Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Полтавщині люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб у місцевому санаторії Нацгвардії поселили українців, евакуйованих через коронавірус із китайського Уханя.

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