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11 квітня • оновлено в 17:58
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До Києва разом із гуманітаркою прилетіли українці з ОАЕ. Фото та відео

2.9т
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В аеропорту "Бориспіль" під Києвом 10 квітня приземлився літак з ОАЕ, яким 113 громадян України повернулися на Батьківщину.

Чартерний рейс також доставив у країну першу партію гуманітарної допомоги від ОАЕ загальною вагою 10 тонн для боротьби з коронавірусом COVID-19. Про це 11 квітня повідомила пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

ssu.gov.ua

Зокрема, йдеться про засоби індивідуального захисту: 15 000 медичних халатів, 20 000 захисних масок, 500 000 рукавичок, 30 000 пар захисного взуття, 15 000 комбінезонів і 6 000 літрів дезинфікуючого засобу.

Гуманітарний вантаж отриманий без залучення коштів державного бюджету України. Всі засоби захисту будуть безпосередньо передані вітчизняним лікарням і медикам.

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

ssu.gov.ua

Зазначається, що повернення українців було організовано за дорученням президента Володимира Зеленського Службою безпеки України у співпраці з партнерами з Об'єднаних Арабських Еміратів і дипломатами обох країн.

Як зазначив глава СБУ Іван Баканов, це стало можливим завдяки тісній співпраці Служби безпеки, Вищої ради національної безпеки ОАЕ, Посольства ОАЕ в Україні та Дипломатичної місії України в Абу Дабі, а також інших органів державної влади обох країн.

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

ssu.gov.ua

Баканов подякував партнерам з Об'єднаних Арабських Еміратів і Посольству ОАЕ в Україні за допомогу. Він підкреслив, що це яскравий приклад міжнародної взаємодії в ситуації, коли всі країни протидіють новому виклику світового масштабу.

"Об'єднані Арабські Емірати ведуть боротьбу з коронавірусом на території власної держави. Однак, незважаючи на це, ми знайшли можливість допомогти Україні. Адже український народ завжди був і є для нас дружнім партнером", – сказав зі свого боку посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабе.

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

ssu.gov.ua

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

Літаком з ОАЕ 113 громадян повернулися в Україну

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, кордони країн Шенгенської зони можуть залишитися закритими як мінімум до осені 2020 року, заявив президент Франції Еммануель Макрон на закритій відеоконференції з керівниками профспілок.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
українці за кордоном авіаперельоти Карантин в Україні Коронавірус аеропорт "Бориспіль" Новини Києва та Київської області
Особи
Іван Баканов Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
аеропорт Бориспіль Служба безпеки України карантин фотографии видео
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Булах Петр
Булах Петр
Вже б і сиділи там, якого ...єра шастать по світу. Нормальні вже давно повернулись, хто хотів.
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Стёпка Кошкодав
Стёпка Кошкодав
В грузовом отсеке?
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
заразу вернули на родину
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Суспільство

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