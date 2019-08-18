До +37: синоптик пообіцяла пік спеки в Україні на наступному тижні

З понеділка, 19 серпня (Яблучний Спас), в Україну повернеться спекотна погода.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко, в перші дні тижня потеплішає на кілька градусів.

Справжня спека прийде вже в середу.

Спека в Україні Ілюстрація

"Термічний пік передбачається 21 серпня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +32 +37 градусів", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, Україна очікує серйозне похолодання у третій декаді серпня, а в кінці вересня і зовсім може приморозити.

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