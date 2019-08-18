До +37: синоптик пообіцяла пік спеки в Україні на наступному тижні

З понеділка, 19 серпня (Яблучний Спас), в Україну повернеться спекотна погода.
Як розповіла на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко, в перші дні тижня потеплішає на кілька градусів.
Справжня спека прийде вже в середу.
Спека в Україні
Ілюстрація
"Термічний пік передбачається 21 серпня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +32 +37 градусів", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, Україна очікує серйозне похолодання у третій декаді серпня, а в кінці вересня і зовсім може приморозити.
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