До +31, але з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди на Трійцю

День Святої Трійці, що відзначається 7 червня, в більшості областей України буде теплим і сонячним.
Як сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру, в неділю дощі пройдуть лише в західних регіонах, а на Закарпатті, в Івано-Франківській і Львівській областях – з грозами.
Температура повітря прогріється від 24 до 31 градуса. При цьому на півдні країни, традиційно, буде трохи тепліше.
Погода в Україні на вихідні
meteo.gov.ua
У понеділок, 8 червня, який також буде вихідним, прогнозується аналогічна погода з різницею лише в тому, що дощі можуть дістатися також до Вінницької області.
Погода в Україні на вихідні
meteo.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.
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