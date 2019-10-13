До +23 і сухо: синоптики потішили теплим прогнозом погоди на Покрову

В Україні, 14 жовтня, очікується суха й сонячна погода, яка дозволить громадянам відсвяткувати Покрову й День захисника без парасольок.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що значна частина континентальної Європи "обрамлена вінцем дощів, вітрів та прохолоди Атлантики", що дозволяє захиститися нашій країні від поганої погоди.

Погода в Європі facebook / tala.didenko

За її словами, в Україну прийшов антициклон Lisbeth, який є "патроном українського бабиного літа".

"Температура повітря протягом дня становитиме +18... + 23 градуси. Кому вдень буде затепло, можна пройтися вулицею: + 7... + 13 градусів", – пояснила Діденко.

Антициклон Lisbeth facebook / tala.didenko

Вона також додала, що в Києві буде ясна й тепла погода, а температура повітря прогріється до +20 градусів. За попередніми прогнозами, весь наступний тиждень порадує українців сухою та малохмарною погодою.

Погода в Україні - Бабине літо freeimages.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, якою буде погода в Україні в "довгі вихідні" – з 12 до 14 жовтня.

А начальник Національного гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда повідомляв, коли закінчиться бабине літо.

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