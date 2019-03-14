До +19: синоптики повідомили, коли в Україні потеплішає

На території України в найближчі дні, 15-18 березня, очікується значне потепління, місцями до +19 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, 15 березня вдень буде 5-10° тепла, в західних областях, на Житомирщині та Київщині місцями пройде дощ.

У східних областях також очікуються опади, на решті території — без значних опадів.

16 березня в Україні невеликий, місцями помірний дощ, уночі з мокрим снігом, лише на півдні країни без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-11° тепла, в східних областях 3-8° тепла; в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

На Київщині 15 березня без суттєвих опадів; 16 березня невеликий, місцями помірний дощ (уночі з мокрим снігом). Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі до 0°; удень 6-11° тепла.

На 17-18 березня опади не прогнозуються, тільки вночі 17 березня невеликий, на півночі Лівобережжя помірний дощ. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 10-19° тепла в західних областях.

У столичному регіоні без опадів, хоча 18 березня прогнозується невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 17 березня 10-15°, 18 березня 14-19° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління варто очікувати лише після 25 березня.

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