До -10: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Після недільних 20 градусів тепла в Україні на наступному тижні поступово почне заходити холодне повітря арктичного походження.
Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, погода різко зіпсується, особливо на Закарпатті.
За словами експерта, з понеділка, 18 листопада похолодання потроху буде охоплювати всю територію країни.
Погода в Україні
У перший день тижня, 18 листопада, в Україні протягом дня очікується +6 ...+ 11 градусів, на Заході +12 ...+ 16 градусів.
Далі очікуються нічні морози. До середини тижня температура повітря сягатиме 10 градусів нижче нуля в Луганській і Донецькій області.
За словами синоптика, дощів не передбачається. Однак у четвер, 21-го листопада рвоне сильний вітер.
У Києві понеділок буде сухим. Найближчої ночі +1 ...+4 градуси, а вдень близько +7 градусів.
Надалі в столиці поступово буде холоднішати, вночі очікуються невеликі морози, а вдень до + 2 ... + 5 градусів.
21 листопада, в четвер, в Києві також очікується сильний штормовий вітер.
"Так що надходить епоха смішних баламбонів та товстих пуховиків. Елегантні пальто та черевики на тоненькій підошві пакуємо на "далекі села", у дальні кутки шаф", – повідомила Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди в Україні. У країні буде спостерігатися поступове зниження температури.
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