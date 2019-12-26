До +10 і дощі: синоптики дали аномально теплий прогноз на січень-2020

У січні-2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря із Середземного моря, тому очікується тепла погода.

Дощі йтимуть набагато частіше, ніж падатиме сніг, пише Meteoprog. Зазначається, що перший місяць нового року може здивувати нас високими температурами, не виключено, що стовпчики термометрів місцями піднімуться до +10 градусів.

Погода у січня 2020 Ілюстрація

Очікується, що теплі повітряні маси надходитимуть із південної Європи, а також з Атлантичного океану, тому зросте кількість теплих днів.

"Атлантика може бути дуже активною в січні, тому можлива міграція циклонів із заходу на схід. Області низького стояння барометра принесуть значну хмарність та опади мокрого снігу з дощем. У нашій частині Європи можливі навіть зимові шторми", – йдеться у повідомленні.

Теплі періоди можуть змінитися напливами холодних повітряних мас і двозначними морозами, але вони не стануть рекордними, запевнили метеорологи.

Якою буде погода на Новий рік-2020

Згідно з попередніми прогнозами, на початку 2020 року українцям слід очікувати на змінну погоду – до 31 грудня у країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову настане потепління.

Зазначається, що першого тижня січня 2020 року температура коливатиметься від -2 до +2 градусів. Крім того, можливі невеликі снігопади.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні на Новий рік-2020 буде морозно, проте опадів не очікується.

Своєю чергою синоптикиня Наталія Діденко заявила, що на Новий рік в Україні, з 31 грудня на 1 січня, прогнозують початок чергової хвилі потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 26 грудня, в Україні очікується дощова, але тепла погода. Водночас у Карпатах прогнозують сніг.

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