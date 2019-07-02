До 1 серпня: Путін пішов на нову підлість із паспортами РФ на Донбасі

Глава Росії Володимир Путін розпорядився ще більше спростити процедуру надання громадянам України на Донбасі паспортів РФ.

Як ідеться в повідомленні прес-служби Кремля, таке завдання отримав міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, який повинен виконати його до 1 серпня.

При цьому сам Путін висловив обурення у зв'язку з тим, що жителі окупованого Донбасу відчувають проблеми з отриманням необхідних документів в Україні для отримання громадянства Росії.

"Розумію, що це замкнуте коло, вирішити цю проблему навряд чи можливо. Тому я подивлюся, які потрібно внести корективи, доповнення до нормативної бази для того, щоб питання вирішувалося по суті, а не по папірцях, які неможливо виконати", – заявив Путін.

Путін ухвалив нове рішення щодо паспортів РФ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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