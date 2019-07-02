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До 1 серпня: Путін пішов на нову підлість із паспортами РФ на Донбасі

3.4тЧитати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін розпорядився ще більше спростити процедуру надання громадянам України на Донбасі паспортів РФ.

Як ідеться в повідомленні прес-служби Кремля, таке завдання отримав міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, який повинен виконати його до 1 серпня.

При цьому сам Путін висловив обурення у зв'язку з тим, що жителі окупованого Донбасу відчувають проблеми з отриманням необхідних документів в Україні для отримання громадянства Росії.

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"Розумію, що це замкнуте коло, вирішити цю проблему навряд чи можливо. Тому я подивлюся, які потрібно внести корективи, доповнення до нормативної бази для того, щоб питання вирішувалося по суті, а не по папірцях, які неможливо виконати", – заявив Путін.

Путін ухвалив нове рішення щодо паспортів РФ на Донбасі

Путін ухвалив нове рішення щодо паспортів РФ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
російські паспорти
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Статья 15 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или ПРАВА ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ГРАЖДАНСТВО. :-))).
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Трубицын Александр, ему шаpоваpы мешают и pот спеpмой занят.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Себостьян Прейро, кугут вонючий - процитируйте. :-) Как я процитировал. :-) Или признайте, что снова соврали. :-)))
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