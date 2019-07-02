До 1 серпня: Путін пішов на нову підлість із паспортами РФ на Донбасі

Глава Росії Володимир Путін розпорядився ще більше спростити процедуру надання громадянам України на Донбасі паспортів РФ.
Як ідеться в повідомленні прес-служби Кремля, таке завдання отримав міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, який повинен виконати його до 1 серпня.
При цьому сам Путін висловив обурення у зв'язку з тим, що жителі окупованого Донбасу відчувають проблеми з отриманням необхідних документів в Україні для отримання громадянства Росії.
"Розумію, що це замкнуте коло, вирішити цю проблему навряд чи можливо. Тому я подивлюся, які потрібно внести корективи, доповнення до нормативної бази для того, щоб питання вирішувалося по суті, а не по папірцях, які неможливо виконати", – заявив Путін.
Путін ухвалив нове рішення щодо паспортів РФ на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін у кінці квітня підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
15 червня стало відомо, що Росія видала перші паспорти жителям окупованого нею Донбасу. Їх отримали 60 осіб у Ростовській області.
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