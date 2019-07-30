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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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"ДНР" готова к бунту

23.3т Читати матеріал російською

Когда в 2014-м году созывали на "референдум", всем обещали жизнь "лучшую", чем вы имели в Украине. Но когда вопрос коснулся, как вы называете, защиты "молодой республики", то обеспечивать оказалось нечем. И так со всем, куда нужно вливать деньги.

Сейчас я вам отрою глаза на то, как "освободители" добывают лекарство.

Ситуация сложилась следующим образом. Все прекрасно понимают, что окопная война влечёт за собой множество заболеваний – это далеко не секрет.

В связи с тем, что "ДНР" – это "полноценное, самостоятельное государство" и оно должно обеспечивать своих "защитников". Правильно?

Но, извините, каким образом это всё сделать? Ни одно предприятие не работает полноценно и еле держится на плаву. Много шахт и заводов закрыли, а оборудование порезано на метал и вывезено в РФ. Об этом тоже знают все. И не только на территории вашего "государства".

В данной ситуации нужно смотреть глубже! Товарищу Пушилину глубоко всё равно на того бойца, который стоит в окопе. Всегда ближе свой карман. Вот и нет медицинской поддержки. Да и вообще никакой нет…

Новини
"ДНР" приходит конец

Так как же боевики добывают себе лекарство? Меняют еду на медикаменты.

Вот вам один из примеров. Боец 3 мсб пошёл в город с целым мешком банок тушёнки, чтобы потом поменять их на деньги. За пару дней до этого ему поставили диагноз – сахарный диабет и для поддержания жизнеспособности ему нужно ежедневно колоть инсулин. Но "руководству республики" на это абсолютно никак. Вы прекрасно понимаете, что это незапланированные затраты. И это касается не только боевиков, а и всех, кто живет на оккупированной территории и нуждается в специальных медикаментах.

Таких прецедентов очень много. Одни меняют еду на деньги, другие занимаются мародёрством для того, чтобы выжить. Население "ДНР" послушно наклонив голову платит налоги. Но почему-то эти деньги не попадают по назначению.

Поверьте, мирному населению всё равно кого "брать на вила", того боевика или одного из руководителя "ДНР". Им это всё надоело! С такими успехами, как это всё сейчас происходит, осталось недолго – вас просто пристрелят или вы сами "сыграете в ящик" от "русского мира".

Эй, вояка, услышь меня. Да и себя тоже… Ты никому не нужен! Жить или кормить червей, выбирать тебе!

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
На Донбассе задержали сразу 19 украинских танкистов. Это случилось в городе Волноваха Донецкой области, передаёт т УтроNews. ... танкисты были пьяные, а некоторые, возможно, в состоянии наркотического опьянения. Они входили в механизированный батальон 17-й танковой бригады ВСУ,
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Король Артур
Король Артур
Стук Кастрюль, сколько натовских негров было?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Автору: российские вояки в ОРДЛО не дадут возможность населению этих квази образований выразить свою волю. Под дулами автоматов не очень попротестуешь... Нужно просить о вводе голубых беретов ООН. СУГС!
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
О чем говорит этот поц? Какие такие боевики ДНР? Там же армия России. Целых 200 тыс. Порошенко говорил, а он врать не может
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