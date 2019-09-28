"Русский мир" создал не самые лучшие условия для развития местного населения "ДНР". Ситуация, которая сложилась вокруг социального аспекта, оставляет ожидать лучшего.

В связи с этим, лично с подачи главаря "ДНР" Дениса Пушилина, запустили проект "Опора ДНР". Этот проект, определяет условия принятия на работу на "государственные" предприятия. Но никто не забыл, что одним из самых важных условий является наличие паспорт "ДНР".

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

Так вот, руководство "республики" надеялось, что желающих будет хоть отбавляй, но не так-то было. В результате чего набор или возможность получить работу в "государстве" продлили до 30.09.2019 года.

Самое интересное то, что каждый гражданин определённого возраста в "ДНР" на контроле. В следствии этого, определённой категории пришли смс-сообщения о продлении набора.

Вам это ничего не напоминает? Да, так и есть, в России точно также за всеми следит ФСБ. И до чего это довело? Сплошь и рядом безработица и алкоголизм, не берем во внимание Москву и Санкт-Петербург. Донецку до столицы РФ как до Магадана пешком.

Люди думайте над тем, куда вы идёте. Не лезьте туда, где не знаете дна… А "ДНР" – это болото…

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.