Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
Блогер Всі статті автора

"ДНР" решила дотянуться до Москвы

20.6т Читати матеріал російською

"Русский мир" создал не самые лучшие условия для развития местного населения "ДНР". Ситуация, которая сложилась вокруг социального аспекта, оставляет ожидать лучшего.

В связи с этим, лично с подачи главаря "ДНР" Дениса Пушилина, запустили проект "Опора ДНР". Этот проект, определяет условия принятия на работу на "государственные" предприятия. Но никто не забыл, что одним из самых важных условий является наличие паспорт "ДНР".

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

Так вот, руководство "республики" надеялось, что желающих будет хоть отбавляй, но не так-то было. В результате чего набор или возможность получить работу в "государстве" продлили до 30.09.2019 года.

Самое интересное то, что каждый гражданин определённого возраста в "ДНР" на контроле. В следствии этого, определённой категории пришли смс-сообщения о продлении набора.

Новини
Пушилин взялся помагать Сирии. Это полный абсурд

Вам это ничего не напоминает? Да, так и есть, в России точно также за всеми следит ФСБ. И до чего это довело? Сплошь и рядом безработица и алкоголизм, не берем во внимание Москву и Санкт-Петербург. Донецку до столицы РФ как до Магадана пешком.

Люди думайте над тем, куда вы идёте. Не лезьте туда, где не знаете дна… А "ДНР" – это болото…

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії видача паспортів в Донецьку паспорт
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
5
44
Смішно
21
Цікаво
8
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Белобилетник, не истери...это Москва приближается к Республикам...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Ukr Igore
Ukr Igore
Дегтяренко Светлана,? Свєта ...де твоя дієта?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
"Сплошь и рядом безработица и алкоголизм,", интересно, почему алкаши так любят свой порок приписывать другим? Украина одна из первых в мире по объемам потребления алкоголя. Обозреватель В Украине могут ввести "сухой закон": когда и почему 13 августа 2018
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3
2 з 9 відповідей | показати всі
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Южный Гарик, википедия что ли, где за 2018 год указаны данные 2016 года, да еще криво посчитанные?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Южный Гарик
Южный Гарик
Ярошенко Андрей, среди 25 стран Европы, Россия на 24 месте по употреблению алкоголя, это данные ВОЗ на декабрь 18, пруф не приводу, думаю руки не кривые, сам найдешь...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel