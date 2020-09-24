Для "червоної" зони карантину в Україні оновили список обмежень

Для міст Тернопіль та Бережани, які потрапили в "червону" зону карантину, встановили низку обмежень. Вони почнуть діяти з понеділка, 28 вересня.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 24 вересня, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр уряду Олег Немчінов.

Зокрема, серед заборон, посадка пасажирівв зазначених населених пунктах в транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення; прийом відвідувачів в кінотеатрах, ТРЦ, спортзалах, фітнес-центрах, кафе, ресторанах; відвідування соціальних або реабілітаційних установ.

Повний список заборон:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що в Бережанах зафіксований найвищий показник захворюваності – 688 випадків на 100 тисяч населення, що в шість разів перевищує середній показник по країні і в 17 разів базовий показник.

При цьому в деяких населених пунктах показники покращилися. Йдеться про Чоп, Славуту, Волочиський район Хмельницької області та Герцаївський район Чернівецької області.

"Адміністративно-територіальні одиниці, де дотримувалися всі обмежувальні заходи, демонструють поліпшення ситуації", – наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 28 вересня, в Україні почне діяти новий карантинне зонування по регіонах. В оновленому списку Київ перейшов в "жовту" зону. Міста Тернопіль та Бережани виявилися в "червоній".