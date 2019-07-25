"Дізналися про Україну від Путіна?!" Соколова пройшлася по виборцях реваншистів у Раді

Той факт, що прокремлівська партія "Опозиційна платформа - За життя" стане другою за чисельністю в новій Верховній Раді, свідчить про те, що 13% громадян України дізналися про свою країну від президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На п'ятому році війни, після 13 тисяч жертв, сотень тисяч біженців, партія, що має пряму підтримку Москви, набирає 13%. Та це оху*ти, як багато! До вас (росіян. – Ред.) взагалі ніяких питань немає, ви відпрацювали шикарно. Чого тільки вартий оскароносний Олівкер Стоун з чудовою цитатою з нового фільму: "Я нічого не знав про Україну, поки не поспілкувався з Путіним". Браво! Ось є відчуття, що ці 13% про Україну теж дізналися від Путіна", – обурилася журналістка.

Яніна Соколова Скріншот відео

Крім того, її обурив той факт, що в Донецькій і Луганській областях традиційно перемогли колишні регіонали. У зв'язку з цим вона звернулася до жителів східних областей з емоційною промовою.

"Як люди, на чиїх очах ці "батіни" старателі 28 років вимивали з регіону золоті батони, довели Донбас до злиднів і без війни, привели туди війну, вивели звідти бабки, на ці бабки купили три канали, які дивляться бабки і йдуть голосувати за повторення цієї спіралі абсурду. Ви знаєте, стокгольмський синдром вже пора перейменувати на єнакіївський", – сказала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова заявила, що люди, які зараз прийшли до влади в Україні, є міксом "совка" і Малоросії, незважаючи на свій молодий вік. Це безпосередньо пов'язано з тим, що значна частина українського суспільства сама є такою і живе тими ж цінностями, що і її кумири, приведені в політику.

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