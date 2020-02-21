"Дивимося росТБ!" У Нових Санжарах назвали причину дикої паніки

У селищі Нові Санжари Полтавської області, де нещодавно пройшли протести проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю українців, жителі змушені дивитися російські телеканали.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, люди останні декілька місяців не можуть безкоштовно дивитися українське телебачення, оскільки через зміни в правилах мовлення частина їх стала платною.

"У нас тут добре показує тільки російські канали, українських стало менше, бо їх зробили платними. Новини дізнаюся ось від росЗМІ. Так і живемо – люди пенсійного віку просто змушені дивитися те, що є", – розповіла одна з місцевих мешканок Віра Василівна.

Новосанжарці звинуватили владу у відсутності спілкування з ними

Жінка також підкреслила, що не у всіх у селищі є доступ до інтернету, а якщо і є, то більшість людей старшого покоління не можуть ним користуватися.

"Місцева влада просто не діє", – обурилася жителька Нових Санжар.

За її словами, протести в селищі через приїжджих українців із Китаю теж пов'язані з банальною відсутністю уваги з боку влади. Людям ніхто навіть не вважав за потрібне розповісти про це заздалегідь.

"Ось багато хто і накрутив себе, а спілкування не було", – підсумувала Віра Василівна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих із Китаю українців, після минулих акцій протесту частина місцевих жителів боїться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять із респіраторами та відмовляються вітати одне одного рукостисканням.

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