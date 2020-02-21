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21 лютого • оновлено в 11:47
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"Дивимося росТБ!" У Нових Санжарах назвали причину дикої паніки

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У селищі Нові Санжари Полтавської області, де нещодавно пройшли протести проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю українців, жителі змушені дивитися російські телеканали.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, люди останні декілька місяців не можуть безкоштовно дивитися українське телебачення, оскільки через зміни в правилах мовлення частина їх стала платною.

"У нас тут добре показує тільки російські канали, українських стало менше, бо їх зробили платними. Новини дізнаюся ось від росЗМІ. Так і живемо – люди пенсійного віку просто змушені дивитися те, що є", – розповіла одна з місцевих мешканок Віра Василівна.

Новосанжарці звинуватили владу у відсутності спілкування з ними

Новосанжарці звинуватили владу у відсутності спілкування з ними

Жінка також підкреслила, що не у всіх у селищі є доступ до інтернету, а якщо і є, то більшість людей старшого покоління не можуть ним користуватися.

"Місцева влада просто не діє", – обурилася жителька Нових Санжар.

За її словами, протести в селищі через приїжджих українців із Китаю теж пов'язані з банальною відсутністю уваги з боку влади. Людям ніхто навіть не вважав за потрібне розповісти про це заздалегідь.

"Ось багато хто і накрутив себе, а спілкування не було", – підсумувала Віра Василівна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих із Китаю українців, після минулих акцій протесту частина місцевих жителів боїться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять із респіраторами та відмовляються вітати одне одного рукостисканням.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
протест евакуація російські телеканали
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
в статье отсутствует причинно-следственная связь... хотя о чём это я? poгули и мышление - это оксюморон
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
", жители вынуждены смотреть российские телеканалы.", это за гранью разума. Их автоматчики заставляют, или сам Путин?
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