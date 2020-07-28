Дитячі табори в Україні запрацюють з 1 серпня, але не скрізь
В Україні відкриють дитячі табори. Канал Україна
В Україні з 1 серпня відкриються дитячі табори. Працювати вони будуть тільки в регіонах, які розташовані в "зеленій" і "жовтій" зонах.
Відповідно, табори в "помаранчевій" і "червоних" зонах будуть під забороною. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу 28 липня.
"Коли регіон розташований у зеленій і жовтій зоні – буде дозволено роботу дитячих таборів, починаючи з 1 серпня, а регіони, які розташовані в помаранчевій і в червоній, там буде заборонено і приймання, і робота дитячих таборів", – сказав глава МОЗ.
Раніше OBOZREVATEL писав, що "зелена зона" в регіоні не означає повне зняття карантинних обмежень.
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