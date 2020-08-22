Діти повинні носити маски нарівні з дорослими: ВООЗ дала нові рекомендації

Для запобігання поширенню COVID-19 діти з 12 років, як і дорослі, повинні носити захисні маски.

Такі рекомендації були оприлюднені на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Водночас, експерти не радять носити маски дітям молодшого віку в більшості випадків.

Зокрема, це пов'язано з тим, що самостійно зняти та правильно надягнути пов'язку важко для маленьких дітей.

Діти від 6 до 12 років можуть користуватися масками, лише коли дотримання дистанції не представляється можливим. Зокрема, йдеться про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.

Рішення про необхідність масок для дітей 6–11 років повинні прийматися з урахуванням таких критеріїв ВООЗ:

чи відбувається в районі проживання широкомасштабна передача інфекції;

чи здатна дитина безпечно та правильно користуватися маскою;

доступність масок, можливість їх прання і своєчасної заміни;

можливість належного контролю з боку дорослих;

можливі наслідки носіння маски для навчання і психосоціального розвитку дитини, які повинні оцінюватися спільно з викладачами, батьками/особами, які здійснюють догляд за дитиною, медичними фахівцями;

специфічні особливості середовища перебування дитини і можливість її взаємодії з людьми, що піддаються високому ризику тяжкого перебігу хвороби, зокрема, з літніми людьми та особами, які страждають фоновими захворюваннями.

Підкреслюється, що діти у віці 5 років і молодше не повинні носити маски виходячи з міркувань безпеки. Якщо це необхідно, дитина повинна носити маску під безпосереднім наглядом дорослих.

У ВООЗ також нагадали, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні маски.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, неповнолітні становлять від 1 до 7% заражених коронавірусом у світі, а кількість летальних випадків від COVID-19 в межах цієї групи нижча порівняно з іншими віковими групами. Однак, точна кількість хворих невідома, оскільки діти частіше переносять нову інфекцію безсимптомно.

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