Головна Новини
18 листопада • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Діти кричали, вчепилися в крісло!" З українським літаком трапилася НП в небі над Харковом

3.8т
Читати матеріал російською

Літак з українськими туристами ледь зміг приземлитися в аеропорту Харкова після повернення з Єгипту.

Причиною тому став сильний туман і брак палива. Надзвичайна подія сталася 17 листопада. Літак, який прямував з Шарм-ель-Шейха, вдалося посадити завдяки професіоналізму пілотів, передає "Місто Х".

Новини
Почав розвалюватися: із літаком Гілларі Клінтон трапилася НП в небі

"Ми повинні були йти на посадку в Харкові, але через відсутність будь-якої видимості і брак палива зробити це не вдалося. Приземлилися в Борисполі, в тих же умовах. Дозаправилися і зробили спробу приземлитися в Харкові... туман, вітер, літак здуває, страшно... Діти кричать, пасажири мовчки вчепилися в крісла. Найстрашніше було за дітей. А в голові крутилося "Що сказати чоловікові наостанок?" – розповіла пасажирка Ірина Івченко.

Вона додала, що на злітній смузі приземлення літака очікувала пожежна машина з включеними мигалками.

Туман в Харкові

Туман в Харкові

Типичный Харьков

"Але нам пощастило. І перш за все з пілотом! Хочемо висловити величезну подяку пілотові Boeing 737-800 NG (189 пасажирів) – Олексію Якимчук за те, що зміг двічі посадити судно в тумані високої щільності. Спасибі, що ми живі!" – подякувала Ірина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак зламався прямо в небі і невдало сів. З'явилося відео інциденту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Самолет американский, хороший,а вы Россию там в Харькове любите,хотите летать на супер джетах!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги