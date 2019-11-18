"Діти кричали, вчепилися в крісло!" З українським літаком трапилася НП в небі над Харковом

Літак з українськими туристами ледь зміг приземлитися в аеропорту Харкова після повернення з Єгипту.

Причиною тому став сильний туман і брак палива. Надзвичайна подія сталася 17 листопада. Літак, який прямував з Шарм-ель-Шейха, вдалося посадити завдяки професіоналізму пілотів, передає "Місто Х".

"Ми повинні були йти на посадку в Харкові, але через відсутність будь-якої видимості і брак палива зробити це не вдалося. Приземлилися в Борисполі, в тих же умовах. Дозаправилися і зробили спробу приземлитися в Харкові... туман, вітер, літак здуває, страшно... Діти кричать, пасажири мовчки вчепилися в крісла. Найстрашніше було за дітей. А в голові крутилося "Що сказати чоловікові наостанок?" – розповіла пасажирка Ірина Івченко.

Вона додала, що на злітній смузі приземлення літака очікувала пожежна машина з включеними мигалками.

Туман в Харкові Типичный Харьков

"Але нам пощастило. І перш за все з пілотом! Хочемо висловити величезну подяку пілотові Boeing 737-800 NG (189 пасажирів) – Олексію Якимчук за те, що зміг двічі посадити судно в тумані високої щільності. Спасибі, що ми живі!" – подякувала Ірина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак зламався прямо в небі і невдало сів. З'явилося відео інциденту.

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