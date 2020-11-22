Дискомфорт при носінні маски: лікар запропонувала вихід

Якщо носіння медичної маски доставляє дискомфорт, можна обмежити відвідування громадських місць, щоб менше використовувати цей засіб захисту.

Про це сказала лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронаірусу в Україні Ольга Голубовська. Відео з рекомендаціями фахівця опублікувала в Telegram прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Чому свербить обличчя від маски, потрібно розбиратися окремо в кожному конкретному випадку. Взагалі можна дати загальну рекомендацію сьогодні менше кудись виходити, щоб менше носити цю маску", – зазначила Голубовська.

Лікар додала, що тому, хто скаржиться на дискомфорт від носіння маски, вона не може порекомендувати "чимось помазати обличчя, щоб не було зуду", або зовсім не носити маску.

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