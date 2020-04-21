Час для новосілля: як вигідно купити житло в карантин і чому це варто робити саме зараз

Через пандемію коронавірусу, що охопила світ, і через впроваджений для протидії розповсюдженню хвороби карантин, життєвий простір для дуже багатьох українців стиснувся до розмірів їх квартири. Адже тепер ми вдома не просто ночуємо, а дійсно живемо – у повному сенсі цього слова.

І нова реальність спровокувала зміни в уявленні про ідеальну квартиру, а також стимулювала збільшення продажів житла на первинному ринку. На що наразі звертають увагу українці при виборі житла і які критерії можуть допомогти людині стати щасливішою і легше перенести вимушену ізоляцію? Чому під час карантину придбання квартири стає доступнішим, як купити нове житло максимально вигідно і на що звертати увагу при виборі забудовника?

Про цікаві тенденції та практичні поради по придбанню власної оселі OBOZREVATEL поговорив з Андрієм Савчуком, директором будівельної компанії Geos.

Андрій Савчук Фото Олега Герасименка

- На будь-які кризові явища чи надзвичайні події українці реагують приблизно однаково: хтось скуповує валюту, хтось – гречку і туалетний папір. А от ринок нерухомості раніше у кризові періоди переважно дещо просідав. Чи відбувається зараз таке просідання – чи навпаки під час пандемії і карантину побільшало людей, які інвестують якраз у нерухомість?

- Ми всі – живі люди, і звичайно, ми можемо піддаватися панічним настроям. Тож я не дуже розумію оці анекдоти щодо гречки і туалетного паперу: у кризових умовах люди просто намагаються бодай якось захиститися. Хто як може. Це абсолютно нормальна реакція.

Що ж стосується ринку нерухомості – у кризові часи він має свої особливості і з огляду на економічну ситуацію в країні, і з урахуванням матеріального достатку конкретної людини та благополуччя соціуму в цілому.

Ми вже місяць перебуваємо на самоізоляції. І цього часу цілком достатньо, аби зробити певні висновки щодо активності на ринку первинного житла в умовах карантину та пандемії, що охопила світ.

Перші дні ізоляції спричинили у українців паніку. Вона миттєво відобразилася у продажах: ми фіксували певний спад. Однак ця ситуація досить швидко видозмінилась: вже за кілька тижнів попит на первинну нерухомість почав зростати.

- Як пояснюєте для себе таке зростання? Адже, здавалося б, невідомість мала би зупинити людей від крупних капіталовкладень?

- Ми це зростання пов’язуємо з двома ключовими факторами.

По-перше, різкий стрибок курсу долара спонукав до дій тих людей, які вже давно планували купівлю власного житла, але їм не вистачало грошей. Адже тепер їхні доларові заощадження у гривневому еквіваленті значно зросли. При цьому спрацював ще й другий фактор: забудовники не змінювали вартість квартир у гривні. А це дозволило інвесторам, котрі заробляють на первинному ринку, придбати одну або навіть кілька квартир у новобудовах. І по досить привабливій ціні.

- Те, що ви кажете, звучить як твердження, що саме такі кризові періоди є дуже вдалим для придбання квартири часом. Але це ж не може бути так?

- Чому ж? Саме так воно і є. Хай це прозвучить на перший погляд дивно, але якщо ви хочете отримати житло своєї мрії або просто вдало інвестувати свої кошти – зараз найкращий для цього час!

Поясню. У будь-які кризові моменти бізнес – весь – переходить на систему оптимізації, щоб і прибуток зберегти, і витрати знизити. Будівельна галузь не є виключенням. Майже всі забудовники у кризові періоди так чи інакше переходять з потенційними покупцями на діалог суб’єктно-суб’єктної взаємодії. Простими словами, забудовники готові слухати і чути своїх потенційних клієнтів. І йти до певної міри їм назустріч.

Ось чому я переконаний: саме зараз час купувати квартиру. Бо саме зараз ви отримаєте масу переваг.

- Наприклад?

- Ви отримаєте квартиру, про яку завжди мріяли – причому, за дуже привабливою ціною. До того ж, забудовник, швидше за все, запропонує вам ще й додаткові бонуси на кшталт можливості придбання паркомісця з серйозною знижкою чи додаткові вигідні можливості по розтермінуванню оплати.

- Як вплинули різкі зміни реалій нашого життя після переходу більшості українців у режим самоізоляції на вибір житла?

- Реалії сьогодення змінили свідомість людей. Ні ми, ні світ уже не будемо такими, як раніше. А зміни у поведінці, безумовно, викликають зміни у пріоритетах. Те, що було неважливим раніше – стало життєво необхідним.

І на тому, яку квартиру українці наразі вважають квартирою мрії – це теж відбилося.

- Які критерії при виборі квартири наразі виходять на перший план – і чому?

Перше і основне – метраж. Ще зовсім недавно ніхто особливо не звертав уваги на кількість балконів, вид з вікна, не ставив жорстких вимог до мінімальної площі кімнат – люди прагнули зменшити комунальні витрати, тож обирали невеличкі квартири. А основна частина життя проходила зовні. Десь там ми ходили у ресторани, займалися спортом, влаштовували побачення…

Зараз все кардинально змінилося. Бо у своїй квартирі ми маємо розмістити весь свій життєвий простір. І під час карантину люди, які не мають відкритих балконів, відчули себе ізольованими. Ті, хто роками займався спортом – стикаються з відсутністю місця для занять...

Сьогодні кожен метр отримав особливе значення. Бо потреби змінилися.

Другий важливий аспект – хороша звукоізоляція. Зараз цей показник особливо важливий. Адже ми весь час в умовах карантину проводимо вдома. Тому, купуючи нову квартиру, вже точно не хочемо слухати обридлі за попереднім місцем проживання гучну музику, сусіда з перфоратором, дитячі вправи на фортепіано і так далі.

Третім важливим чинником є кількість кімнат. Їх має бути більше.

Зокрема, подружжя останнім часом все частіше звертаються з запитом на роздільні спальні. І мова не про те, що у родині якісь проблеми. Мова – виключно про природню потребу людини у власній зоні комфорту. Адже кожному з нас потрібно знайти час і місце для себе. Дивитися, що хочеш, читати, займатися спортом – і не заважати при цьому коханій людині. Адже зараз люди не зустрічаються ввечері, як раніше – а проводять разом 24 години на добу, 7 днів на тиждень! Це – серйозне випробування навіть для дуже міцних пар.

Ще один критерій, що набув особливої важливості – простора кухня та наявність приміщення, де можна облаштувати кабінет. Адже зараз все максимально перейшло в режим онлайн. І після карантину для дуже великої кількості людей віддалена робота залишиться актуальною. Тому важливо мати свій робочий куточок, де ніхто не заважатиме і де можна максимально продуктивно працювати, не змішуючи особисте і професійне життя.

- Підсумуємо: то яка вона – квартира мрії у карантинні часи – очима клієнтів вашої компанії?

- Кожен другий запит на купівлю квартири, який ми отримуємо, супроводжується новими додатковими вимогами. Потенційний інвестор зрозумів, що житло має приносити задоволення – то запити розширилися.

Наші інвестори ставлять такі вимоги: кімнати мають бути площею не по 12 кв м, а від 18 кв м; у квартирі обов’язково має бути велика кухня-вітальня; планування має передбачати можливість облаштувати кабінет. Неодмінно у квартирі має бути балкон чи лоджія. А в ідеалі – відкрита тераса. Адже за нинішніх умов тераса – це і можливість для "прогулянки" на свіжому повітрі, і місце для романтичних вечерь або зустрічі світанків, на ній можна займатися спортом, працювати, влаштувати оранжерею, читати, відпочивати…

До речі, ще одним важливим критерієм є вид з вікна. Люди не хочуть бачити зі своїх вікон стіну сусіднього будинку. Вони віддають перевагу квартирам з видом на урбаністичний пейзаж або на паркову зону.

Під час карантину до нас частіше також почали звертатися люди, які хочуть збільшити площу інвестування. Тобто ті, хто купував 2-кімнатну квартиру – хочуть 3 кімнати. Власники 4-кімнатних квартир хочуть терасу і так далі.

- Чому важливо мати куточок, де можна усамітнитися? Чи існують якісь рекомендації по кількості квадратних метрів, на яких людина буде почуватися комфортно і чим загрожує порушення цих рекомендацій?

- Базова потреба людини - це безпека. І однією зі складових цього фактору є власна квартира або власна кімната. Людина – це соціальна особистість. Але при постійному контакті з іншими людьми навіть найбільші екстраверти потребують певного часу на відновлення своїх ресурсів для подальшого існування. І зона особистого простору для цього – вкрай важлива. Адже саме усамітнившись, людина здатна набратися нових сил, переоцінити життєві пріоритети, просто подумати. І для таких моментів особливо важливо мати свій куточок.

Чітких психологічних норм і рекомендацій щодо "комфортного" метражу в психології не існує. Для кожної людини він свій. Комусь достатньо невеличкої кімнатки. Комусь – замало цілого будинку. Це все дуже індивідуально. Але свій простір має бути у кожного.

- Виходячи з нових тенденцій, що пропонує своїм клієнтам ваша компанія? По плануванням? По наявності терас/великих кухонь/окремих дитячих тощо?

- Майже в кожному нашому житловому комплексі є квартири з терасами та великими лоджіями. Наприклад, у ЖК "CARDINAL" у центрі Печерська є великі лоджії по 12 метрів, з них відкривається приголомшливий вид на центральну частину Києва.

При цьому ми намагаємося всі наші будинки проектувати так, аби з лоджій квартир було видно Дніпро та заповідну зону – навіть у житлових комплексах комфорт-класу, як, приміром, ЖК "Orange City".

Поруч з ЖК "Кардинал" розташований ще один наш ЖК - "AlterEgo". Доступні квартири з шикарними терасами, з яких видно Олімпійський стадіон і Печерськ. Ще є можливість придбати тут квартири від 3 кімнат і більше – від 107 кв м.

А наш новий ЖК "CENTRAL" у місті Запоріжжя - це не тільки максимально зручні та комфортні планування, наявність інфраструктури та закрита територія. Цей житловий комплекс ще й розташований у чудовому місці. А з його вікон відкривається фантастична панорама на Дніпро та острів Хортиця.

- Чи пропонуєте наразі якісь акції лояльності/знижки/бонуси для покупців?

- Безумовно. Наприклад, зараз ми добудовуємо ЖК "AuRoom", розташований у історичному та діловому центрі міста – з чудовими фунціональними плануваннями, видовими квартирами, панорамою на Ботанічний сад та історичну частину Києва. Для покупців ми пропонуємо можливість придбати тут квартиру у розстрочку за дуже вигідним курсом – 24 грн за долар - і з першим внеском від 50%.

Введено в експлуатацію першу чергу ЖК "Family & Friends" на вулиці Новопольова у Києві. З вікон квартир площею від 55 до 130 кв м тут відкриваються краєвиди Солом’янки та Солом’янського парку. У комплексі, до речі, є і шикарні дворівневі квартири з панорамними вікнами. Тут пропонуємо клієнтам розстрочку з 30% першого внеску. А квартири з другої черги взагалі можна придбати зараз мегавигідно: перший внесок становить всього 5%, виплачувати можна до 50 місяців!

Поряд з Солом’янським парком розташований ЖК "Адамант". Завдяки вдалому розміщенню, вже з 10 поверху власники квартир у цьому житловому комплексі мають можливість милуватись краєвидами міста. А зручні планування дворівневих квартир відкривають панорамні види на Солом’янський парк.

Для тих, хто любить природу, спокій і розміреність, цікавим варіантом може стати ЖК "Melody park" у Пролісках Бориспільського району: невисока забудова, затишні квартири посеред хвойного лісу. Це тихий і спокійний комплекс європейського рівня з невисотною забудовою. Друга черга будівництва вже вийшла на фінішну пряму. Можлива розстрочка до 12 місяців з 30% першим внеском.

Словом, ми маємо що запропонувати навіть найвибагливішому клієнту.

- Наскільки взагалі реально придбати квартиру під час карантину – дистанційно? На що би ви радили звертати увагу, аби обрати вигідну пропозицію і вкласти гроші без ризику?

- Цілком реально – і при цьому можна ще й отримати додаткові знижки чи бонуси.

Що ж стосується надійності – обирайте перевіреного забудовника. Наша компанія вже 4-ий рік поспіль визнана надійним забудовником. Тому наші клієнти взагалі не переживають за свої гроші і свої квартири.

- Чи маєте власні прогнози, до яких тенденцій вже зараз варто готуватися забудовникам?

- Гадаю, забудовник зобов’язаний більше враховувати індивідуальні показники при будівництві житла. Кожна квартира повинна бути хоча б з невеличким балконом чи лоджією. Все більшим попитом користуватимуться квартири з терасами.

Я наразі прогнозую тенденцію до все частішого вибору квартир з вищими стелями. Особливу увагу треба приділяти хорошій шумоізоляції.

Ще важливішою стає інфраструктура: в умовах карантину люди хочуть мати поруч хоча би магазин і аптеку.

Ну і зберігатиметься запит на збільшення квадратури житлових кімнат і передбачення можливості проектування вільних зон.

Гадаю, ці нові тенденції збережуться надовго.

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