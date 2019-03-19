Дихання зими: синоптики попередили про повернення заморозків в Україні

В Україні у вівторок, 19 березня, у більшості областей очікуються дощі, місцями повернуться нічні заморозки.

Так, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі в Карпатах, вдень у Київській, Чернігівській і Сумській помірний дощ, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° , повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла.

24tv.ua

Вітер в Україні південно-західний і західний, 7-12 м/с.

У Києві та Київській області 19 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла; по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що весна в Україні буде помітно теплішою, ніж зазвичай, проте квітень розпочнеться з похолодання.

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