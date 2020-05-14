Дезінфекція авто від коронавірусу: як і чим правильно обробити

Автомобіль може бути потенційним носієм коронавірусу. Так, без прибирання в салоні COVID-19 може прожити там до трьох днів.

Як уберегти машину від небезпечної інфекції та чим правильно дезінфікувати, розповідає OBOZREVATEL.

Як захистити автомобіль від потрапляння коронавірусу

Коронавірус може потрапити до салону машини двома способами: з інфікованою людиною, яка диханням і кашлем поширює аерозоль з зараженими мікрокраплями, або через поверхні предметів або руки здорових людей.

Як запобігти потраплянню коронавірусу в авто ren.tv

Перший канал проникнення COVID-19 можна обмежити, якщо всі, хто знаходиться в авто, вдягнуть маски або, краще, респіратори (маска не дає вірусу від зараженої людини потрапити в повітря, а респіратор захищає здорову людину від інфікування через повітря).

Другий шлях проникнення коронавірусу до салону перекрити важче. Для цього потрібно, щоб інфекція, яка потрапила на поверхні машини, не стала джерелом зараження водія і пасажирів. Тому салон слід регулярно дезінфікувати.

Дезінфекція від коронавірусу: як знезаразити авто

Регулярна дезінфекція автомобіля знижує шанси заразитися коронавірусом і при цьому не вимагає багато часу, вважає екс-глава Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Щоб знезаразити салон авто, для початку потрібно розприскати антисептик або аерозоль по салону. При цьому спрей слід розпорошити на всі поверхні, до яких торкаються руками.

Дезінфекція машини від коронавірусу anews.com

Так, дезінфікувати потрібно кермо, панель передач, бардачок, сидіння і підлокітники.

Після цього потрібно вийти з машини і почекати 5-7 хвилин, щоб засіб потрапив на всі поверхні і висох. Потім слід провітрити машину від запаху аерозолю.

Після обробки аерозолем салон потрібно ретельно протерти ганчіркою або щільною серветкою, змоченими спиртом. Потім потрібно ще раз провітрити авто, так як запах спирту є не менше стійким.

Також корисно возити з собою антисептик або спиртовмісний аерозоль – для дезінфекції місць в авто, до яких торкалися інші люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ розповів, чи можна дезінфікувати авто "холодним туманом".

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