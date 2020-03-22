Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о детстве в девяностые годы. Сейчас я часто слышу мнение о том, что мол нынешние дети "какие-то не такие", сидят целыми днями в интернете и на ютубе, а вот раньше, а вот в наши времена... Лично я не считаю, что раньше было сильно лучше, чем сейчас. Мы жили в условиях информационного дефицита, когда пытливый детский ум часто не находил себе годной пищи — хорошие книжки зачитывались буквально до дыр и передавались из рук в руки, хорошие фильмы и мультики "отлавливались" в программе телепередач. Сейчас, как мне кажется, возможностей для развития намного больше — детям доступно всё и открыт целый мир, - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

Да и в целом нынешние дети это просто какой-то образец послушания и добропорядочности — уличные игры состоят, в основном, из покатушек на скейтах и самокатах, ну или дети просто сидят на лавочках и слушают музыку со смартфонов. В моём детстве было всё иначе — в девяностые годы (на которые, в основном, пришлось моё детство) мы играли во множество подвижных игр с участием спичек, всяческой взрывчатки и карбида, лазали по крышам и заброшенным стройкам, разжигали костры и делали "пугачи" из старых болтов и ключей.

А под катом — большой и интересный пост про то, как мы развлекались в девяностые годы. Прочитайте и решите сами, когда детство было лучше — тогда или сейчас)

01. Казаки-разбойники, игра в кича и войнушку.

Все эти игры можно отнести к подвижным. В казаков-разбойников мы часто играли у кого-нибудь на дне рождения, когда собиралась большая компания. "Разбойники" убегали, оставляя стрелки-подсказки (мелом либо просто рисуя веточкой на земле), а "казаки" их догоняли. Пойманные разбойники владели паролем, который должны были узнать казаки, разрешалось применять небольшие пытки вроде "крапивки" или "привета от лошади". "Кичом" называли разновидность салочек, причем существовали разновидности кича, вроде "каменного кича" или "железного кича" — нельзя было салить тех, кто стоял, соответственно, на бетонных плитах или сидел на металлических качелях.

В войнушку мы играли всем двором. В то время я жил в большом девятиэтажном доме, мы делились на две противоборствующие команды и расходились в разные стороны, устраивая "перестрелки" из пластиковых пистолетов и засады на лестницах подвалов. Больше всего мне запомнилась крупная операция, когда наша "воинская часть" заходила врагу с тыла, пробираясь через подвалы дома, вдоль теплотрассы. У меня был красивый зеленый пулемёт с сошками, и я был личным охранником нашего командира из ребят постарше)

02. Спички, зажигалки, селитра.

Если под рукой не было петард, но очень хотелось что-нибудь взорвать или поджечь, в ход шли простые спичечные коробки и зажигалки. Сбоку спичечного коробка вырывалось небольшое окошко размером примерно 1x1 см в районе серных головок, после чего весь коробок поджигался и весьма красиво сгорал, с таким "реактивным" эффектом.

Неплохо можно было развлечься и с одноразовой зажигалкой — если хорошенько скрутить колесико регулировки пламени, можно было добиться "эффекта огнемета". Говорят, от такого зажигалка могла взорваться в руках, но лично я ни разу не видел такого случая. Большой струёй полужидкого газа (без поджигания) можно было морозить муравьёв, а ещё можно было красиво спалить кремень — для этого он обкручивался подпирающей пружинкой (из той же зажигалки) и секунд 10-15 нагревался докрасна в пламени, после чего швырялся с размаху об землю, рассыпаясь искрами. Особенно красиво это смотрелось в тёмном подъезде)

Что касается селитры — то её я уже почти не застал, ракеты из селитрованной газеты и фольги были более популярными в 1980-е годы. Лишь однажды мы с моим старшим братом Мишей запустили ракету из селированной бумаги с крыльца подъезда — полетела неплохо, но результат абсолютно не стоил вложенных усилий.

03. Костры, взрывы и пугачи.

Более-менее серьезные вопросы, касающиеся огня и взрывов реализовывались, как правило, в компании не менее 3-4 человек. Начиналось всё с невинного вопроса "пацаны, у кого есть спики?" Если спичек не находилось, одного из компании тут же командировали домой на кухню либо в ближайший ларек за той же одноразовой зажигалкой.

Самое эпичное событие по этой теме, которое мне запомнилось — взрывы использованных баллонов из-под парфюмерии. В тот раз мы развели костёр в металлическом колесе от грузового автомобиля и стали бросать туда найденные в кустах пустые баллоны. Войдя в раж, кто-то из нашей компании сбегал домой и принес оттуда огромную (почти литровую) металлическую колбу какого-то импортного маминого лака для волос, полную. Колба грелась очень долго, а потом прогремел взрыв такой силы, что костер буквально разметало, а весь двор заволокло едким белым дымом с запахом горелого лака и какой-то вишни.

Теперь про пугачи. Пугчачем называлась штука, с помощью которой можно было производить громкие бахи, по громкости сопоставимые с выстрелом из пистолета. Пугачи бывали двух видов — первый состоял из двух болтов, соединенных между собой гайкой. На стык между двух тяжелых болтов засыпалась сера от примерно десятка спичек, после чего болты плотно свинчивались и швырялись о землю. Пугач второй конструкции делался из полого металлического ключа (похожие были в советских книжных полках) и гвоздя. Принцип примерно тот же, что и в предыдущем варианте — в ключ засыпалась сера, затем утрамбовывалась гвоздем и этим же гвоздем всё устройство швырялось оземь. Кажется, к ключу привязывали еще "утяжелитель" в виде карандаша, обмотанного изолентой.

04. Дымовухи, полиэтилен, шифер и карбид.

Для тех, чьё детство прошло в 80-90 годы, не нужно объяснять, что такое "дымовуха". Для всех остальных расскажу — это самодельная дымовая шашка из целлюлозы и фольги. Плотно закрученная в фольгу, в условиях ограниченного доступа кислорода целлюлоза начинала быстро гореть без пламени, выделя при этом очень густой и едкий дым зеленовато-желтого оттенка. Здоровую дымовуху можно было сделать из головы цеелулоидной куклы, а мелкие дымовушки отлично получались из офицерской линейки — эти линейки изготавливались из прозрачного, слегка желтоватого целлулоида. Сперва офицерская линейка разламывалась, а потом закручивалась в фольгу — лучше всего для этих целей подходила фольга из сигаретных пачек (с добавлением бумаги), ее было легко поджигать. Из одной линейки дыму было почти столько же, сколько из современных страйкбольных дымовых шашек).

Полиэтиленовую пленку мы жгли не в городе, а на даче — там у меня была своя компания, и одно время было очень модно делать факелы-"капалки" из старой полиэтиленовой пленки (прошлогоднее покрытие парников, примотанное алюминиевой проволокой к палке). Разгораясь, полиэтилен капал горящими каплями, которые летели вниз со свистом маленьких авиабомб) Однажды я капнул такой штукой себе на указательный палец левой руки — небольшой шрам на нем остался до сих пор)

Обломки старого шифера мы кидали в костер, после чего отбегали на безопасное расстояние и наблюдали за тем, как шифер начинает стрелять осколками — в "особо удачных" случаях от костра оставалось только мокрое (вернее, сухое и горячее) место. Про карбид, думаю, рассказывать не надо — в девяностые годы куски карбида валялись везде, где происходила сварка на ацетилене (ремонт трубопровода и так далее. У нас во дворе почему-то бытовало поверье, что для "нормальной реакции" воды с карбидом в закрытую емкость нужно обязательно нарвать ещё и подорожника)

05. Воздушки из насосов, рогатки и рябинострелы.

Рогатки в моей компании были не сильно популярны, и лично я стрелял из рогатки всего раза четыре. Из иинтересного — могу вспомнить "портативную" модификацию рогатки, которая делалась из жесткой проволоки, а затем обматывалась цветной тоненькой. "Рябинострел" представлял собой весьма простую, но при этом действенную конструкцию — брался старый черный карболитовый патрон e27, затем с помощью изоленты к нему приматывался воздушный шарик либо напальчник. Внутрь вбрасывалась рябина, шарик оттягивался и весьма сильно лупил этой самой рябиной.

Воздушка из насоса была "высшим пилотажем" дворовой инженерии. Изготавливался сей девайс из алюминиевого велосипедного насоса, с которого сперва скручивался шланжик, а затем ножовкой спиливался торец (там было как раз удобное углубление). Затем с поршня снималась пластиковая ручка, и с помощью нее к спиленному корпусу насоса крепилась трубка-ствол длиной сантиметров в пятьдесят. Герметизировалось это дело черной тканевой изолентой. Финальным аккордом было добавление на заднюю часть поршня деревянного бруска-"зацепа" и жгута для натяжения поршня (как правило, вырезался из автомобильной камеры). Крепилось всё это к деревянному ложу а-ля "ружье винчестер без приклада".

Стреляла воздушка черной рябиной — в высверленное в дальней части насоса отверстие забрасывалась ягода, затем в отверстие надо было подуть, чтобы ягода встала точно в начале ствола, поршень при этом был оттянут. При выстреле деревянная "зацепа" сбрасывалась с упора с помощью проволочного курка, жгуты с силой толкали поршень, после чего рябина вылетала из ствола со страшной силой. Ну, страшной не страшной, но если попасть такой (вместе со жмыхом от предыдущих выстрелов) метров с пяти кому-нибудь в жопу, то как минимум "разговор с родителями" был обеспечен)

06. Обливачки, плиточки и велосипеды.

Эти вещи можно отнести к более "мирным" развлечениям. Обливачки мы делали из пластиковых бутылок емкостью в полтора либо в два литра, после чего обливались из них в теплые дни. Я изобрел "водяной бронежилет", который изготавливался из разрезанного особым образом целлофанового пакета и позволял сохранить майку сухой. А вот с велосипедами в моём детстве было неважно — импортных "горников" и "шоссейников" тогда в наших краях почти не было, и почти все мы катались на старом хламе — лично я "донашивал" два старых велосипеда своего старшего брата — сперва какой-то прибалтийский "орленок" с изогнутой рамой, а затем "раскладушку", выпущенную в 1981 году на минском велозаводе. Раскладушка была тяжелой и ужасно неудобной, но зато я научился неплохо разбираться в велосипедах, умею ставить на место цепь и знаю, для чего нужен ключ-"семейник".

Плиточки я собирал в самом начале девяностых годов, когда еще не существовало фишек "Чупа-Чупс" и наклеек из жвачки "Терминатор". Это были такие маленькие керамические плиточки, размером примерно 4x4 сантиметра — видимо от какой-то советской наружной отделки стен зданий. Как и влюбом коллекционировании, у плиточек была своя иерархия — наименее ценными были обычные белые, а вот белая плитка с красиво сточенным торцом называлась "коронкой" и стоила уже подороже. Более дорогими считались плиточки синего, зеленого и коричневого цветов, а самая ценная была "черная с ямкой" — плитка матового, глубоко черного цвета с круглым углублением посредине. Уж не знаю, что в ней было такого ценного, но за "черную с ямкой" давали штук пятнадцать любых цветных, штук тридцать "коронок" либо целый мешок простых белых.

У меня была одна такая — подарили старшие ребята за то, что я одолжил на час велик; я боялся, что велик могут угнать, но в итоге я получил назад и велосипед, и свою награду, и я очень хорошо помню тот восторг и почти священный трепет, с которым я взял эту плиточку в руки.

Пожалуй, где-то в глубине меня "черная с ямкой" так и осталсь самой ценной валютой, которая вообще может быть на свете)

07. Лазанье по деревьям, крышам и гаражам.

Лично я никогда не боялся высоты и легко забирался на самые высокие деревья — иногда за грушами, которые росли у нас во дворе, а иногда и просто так. Ещё у нас во дворе росло какое-то очень старое раскидистое дерево (ему было лет сто или двести), на которое было очень трудно залезть. Высшим пилотажем считался "перелаз" на этого исполина с растущей метрах в 10-15 яблони — рисковые пацаны (постарше меня) сперва залезали на яблоню, а затем на высоте примерно третьего этажа перебирались на старое дерево по его же веткам, растущим почти горизонтально. Делалось это в акробатической манере — по одной ветке ступали ноги, а за ветку чуть повыше нужно было держаться руками. Я никогда не пользовался этим способом по той причине, что в то время не дотягивался руками до второй ветки, и предпочитал залезать на старое дерево вторым способом — с помощью прислоненной к нему Т-образной железяки для сушки белья.

На крыши девятиэтажек мы лазили несколько раз — тогда всё было открыто, замков нигде не было. Помню, старший брат Миша рассказывал мне, что стоя на краю крыши я не смогу бросить с размаху вдаль маленький камушек — и действительно, сделать это было очень непросто, я специально проверил это в первый залаз на крышу) Зато мы сбросили вниз старый гражданский противогаз, который по какой-то причине валялся там и кис на солнце.

Пробежки по гаражам осуществлялись "just for fun", в хорошую солнечную погоду. На гаражи мы залезали своим "секретным" способом, цепляясь руками за торец крыши и ставя ноги на навесные замки. Однажды мой друг Вова во время таких пробежек неплохо так "ахнулся" с гаража, не заметив во-время под ногами щель и уйдя между гаражей, что называется, "как тёща под лёд". Когда я спустился вниз, Вова сидел между гаражами среди осколков битых бутылок и хлопал глазами, но при этом, что удивительно, ничего себе не поломал и даже не ушиб)

08. Ножички.

Ножички были крутой и интересной игрой, в которую я, пожалуй, с удовольствием поиграл бы и сейчас. Точнее, игр было две — "земля" и "войнушка". Для "войнушки" нужно было 2-4 участника, в идеале нужно было играть втроём. Каждый из участников рисовал свой город (квадрат размером примерно 60x60 см), а затем выбирал себе эмблему — квадрат, круг или треугольник. Города располагались на расстоянии 5-15 метров друг от друга и воевали между собой. "Подходить" к городу противника нужно было с помощью "военной техники" — фигур, которые ставились с помощью особых бросков ножа, фигуры были следующими:

"Танчик" — ставится обычным броском ножа за лезвие.

"Пантерка" — ставится броском ножа за чуть перевернутое лезвие, бросается как бы плашмя.

"Химбомба" — ставится броском ножа за лезвие из-под одной приподнятой ноги.

"Химбаза" — ставится броском ножа за чуть перевернутое лезвие из-под ноги.

"Атомная бомба" — бросок ножика через бедро поднятой ноги)

"Атомная база" — как атомная бомба, но ножик держится плашмя.

Если после броска ножик не втыкался, то считалось, что игрок "состратился", и ход передавался другому игроку. Цель игры — уничтожить город противника, "сбросив" на него три химбомбы; при этом атаковать город можно было только в том случае, если вся техника противника уничтожена. Уничтожать технику можно было только тем же способом, что и ставить, и тут можно было выбирать тактику — либо обстроиться кучей "танчиков" и "пантерок", либо с десятого раза таки поставить из-под ноги одну "атомную базу" и потом с ухмылкой наблюдать, как ее пытаются уничтожить)

"Земля" была более простой игрой — на земле рисовался большой круг, который делился по числу участников на 2, 3 либо 4 части, после чего каждый старался "отхватить" себе Крым территории у соседа, атакуя их ножиком. Вести линию "отреза" можно было только по ходу лезвия и только со своей территории, и часто (особенно если "земля" была большой) это требовало акробатических навыков)

09. Восьмибитные приставки.

Восьмибитки появились в Беларуси в первой половине девяностых и быстро завоевали популярность. Я больше всего любил играть в "Марио", "Танчики" и крутую стрелялку под названием "The Punisher" — в ней было реализовано даже разрушение от пуль окружающих предметов) Картриджи с играми в то время стоили дорого, но зато существовали сервисы по обмену — за небольшую доплату картридж можно было обменять на схожий по характеристикам (по количеству и качеству игр).

Вот такими мне запомнились девяностые)

Впрочем, в то время хватало и всякой жести — в которой мы, дети, не участвовали, но время от времени с которой соприкасались. Время было таким, что дикие и страшные вещи воспринимались как-то более буднично и спокойно — никого не удивлял ночной взрыв здания суда на Логойском тракте или подрыв бизнесмена вместе с собакой в автомобиле недалеко от универсама "Рига" — мы были на месте взрыва уже через пару дней и смотрели на остатки пятен крови на асфальте и нашли в кустах что-то похожее на шейный позвонок. Ещё в те годы в Минске орудовало несколько маньяков, про которых рассказывали всякие страшные истории и от которых мы вооружались, кто чем мог. Один или два моих знакомых погибли в девяностые годы от бандитов, а я сам однажды "насмерть" дрался с малолетним преступником Сашкой, который одного моего товарища скинул с крыши трансформаторной подстанции, а другому порезал ножом шею.

Но это были, скорее, какие-то отдельные эпизоды, девяностые годы в целом запомнились мне как достаточно светлое и интересное время. Кроме тех активных игр, о которых было рассказано в посте, я ходил в секцию по карате, коллекционировал сигаретные пачки и маленьких пластмассовых солдатиков, и очень много читал.

А вы помните, как развлекались в девяностые годы?

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