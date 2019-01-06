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''Десь на планеті згорів Ґундяєв'': українці радіють через Томос

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Українці бурхливо сприйняли відновлення історичної справедливості у вигляді отримання від Константинополя Томосу про автокефалію Православної церкви України.

В мережі почали масово висловлювати радість щодо того, що "розірвано ланцюги" РФ, які століттями сковували державу.

"Нарешті, сталося! Багатовікові російсько-імперські кайдани остаточно скинуто! Історичну справдливість відновлено! Митрополит Епіфаній отримав Томос від Вселенського Патріарха! Від нині в Україні є наша канонічна Єднина Помісна Автокефальна Украінська Православна Церква", – написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

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"А у нас є Томос. Це тільки початок шляху, але головне – ми вже на ньому. І йдемо впевнено вперед", – додав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Господь побачив боротьбу українського народу за самостійність. Він почув наші молитви. Він належно воздав нам по трудах наших. Йому стало угодно, щоб Його Всесвятість Варфоломій і Синод Константинопольської Церкви-Матері сказали довгоочікуване "так!" незалежній церкві в Україні", – також заявив президент Петро Порошенко.

Журналіст Роман Скрипін зазначив, що це була ювелірна гра, а також посміявся, що "десь на планеті згорів агент Гундяєв".

"Томос отримано. Сталося. Це ж приклад "тіньової дипломатії", коли КГБ-РПЦ виявилося нездатним зупинити процес. А воно виявилося - все просто. Все у Wikipedia про Варфоломія: "Диякон Варфоломій служив у турецькій армії, а в 1963 році продовжив навчання у Папському Східному інституті в Римі. Темою його дисертації було канонічне право Православної Церкви. Цим навчання майбутнього Патріарха не закінчилось — у вищих навчальних закладах Швейцарії та Мюнхена він продовжує спеціалізуватися в царині церковного законодавства". Він просто юрист. Гра вдовгу. І все зроблено канонічно і вивірено. Ювелірно. Бездоганно. І тут десь на планеті спалахнула маленька петарда. Ні, не свічка, а дешева китайська петарда. Це згорів аґент Ґундяєв", – написав журналіст.

"Томос в сумці – НАТО на думки", "Томос наш. Вітаю всіх", "В той час, коли на Фанарі підписували Томос, в Карпатах над Верховиною з'явилося гало/німб навколо Сонця. Це – знак добра і єднання. Нехай так і відбудеться", – зраділи українці.

''Десь на планеті згорів Ґундяєв'': українці радіють через Томос
''Десь на планеті згорів Ґундяєв'': українці радіють через Томос
''Десь на планеті згорів Ґундяєв'': українці радіють через Томос

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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