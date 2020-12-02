Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко та голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький зробили заспокійливі заяви про вакцинацію. Якщо спробувати в них розібратися, висновки будуть однозначні: українців вакцинуватимуть "святою водою", а в медичній документації з’явиться новий метод лікування – зцілення.

Віктор Ляшко 27 листопада радісно повідомив, що наступного року в Україні планується вакцинувати від COVІD-19 понад 20,8 млн осіб. Ось його прекрасна цитата з цього приводу: "20 млн 851 тис. осіб – це ті люди, яких ми хочемо і будемо старатися охопити вакцинами проти коронавірусної хвороби. Із них 4 млн осіб будуть "закриті" саме в рамках механізму COVAX, а на решту 16 млн ми передбачаємо кошти в держбюджеті для того, щоб закупити вакцину".

Механізм COVAX – це частина міжнародних домовленостей, за якими препарати надійдуть нам безкоштовно. Тут важливіше отих 16 млн вакцин, кошти на які передбачені у проєкті головного скарбничого документа. Отож "16" тримаємо в пам’яті й читаємо далі.

Тепер дістаємо іншу цитату, вже голови профільного парламентського комітету Михайла Радуцького: напередодні він повідомив суму, яку Зе-команда не пожаліла на закупівлю вакцин – це аж 2,6 млрд грн.

Погодьтеся, цілий скарб! За ці гроші можна було б прокласти 5-7 км дороги (залежно від того, скільки вкрадуть) до дачі якогось можновладця, але ні, урядовці обділили якогось бідолашного "слугу" і віддали на нас із вами.

Тут скупа виборча сльоза мала б потекти по вашій щоці. Але стримайтеся і перед цим запустіть один процес, якого електорат масово уникав напередодні президентських виборів – візьміть та подумайте.

Зокрема: беремо 2,6 млрд грн (нагадаю, відібраних у "Великого крадівництва") ділимо на 16 млн доз, заявлених Ляшком.

2 600 000 000

---------------------- = 162,5 грн за дозу

16 000 000

Тобто Ляшко з Радуцьким планують купувати по 162,5 курс вакцини. А тепер подивимося, скільки коштує реальна вакцина від світових виробників: остаточної ціни ще немає, але попередньо її вартість декларується бути на рівні 40 дол., тобто 1140 грн.

Але це там, У НИХ.

Щодо вартості в Україні є два сценарії:

перший – оптимістичний : із врахуванням логістичного плеча й тотальної терпимості до корупції в царині медичних трейдерів – 40 баксів миттю перетворяться на 80;

другий – песимістичний: якщо вакцину поставлятимуть ті ж підприємливі діячі, що й "гуманітарку" з Китаю, то цифру "40" треба множити на 3, а то й 4.

А в нас, нагадую, закладено в бюджеті лише 162 гривні, ну і звісно – 50 коп. Тобто 5,7 дол.

Тут постає логічне запитання: а що можна купити за ці гроші? На них можна запросити "батюшку", аби він висвятив воду, потім розлити її по дуже модних ампулах, далі – вартість оборудки помножити на 4, тоді худо-бідно в 2 ярди вписатись можна. Ну а далі провести всенародну псевдовакцинацію. Псевдоопитування ж проводилося, чому не повторити цей досвід на суміжному ринку?

Заодно варто підвищити Віктора Ляшка до головного санітарного цілителя України, а добродія Радуцького величати не інакше, як голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги, медичного страхування і зцілення.

Але особисто у мене дилема, як називати згаданих медиків: таки цілителями чи брехунами. Адже вони обоє відверто дурили нас: Радуцький трішки менше, бо знав, що тих грошей забракне навіть на вакцинацію членів партії "Слуга народу", але скромно промовчав… Тоді як Ляшко дурив із розмахом більшим, ніж пандемія коронавірусу. Вони мали б чітко розуміти, яка велика диспропорція між реальним бюджетом на закупівлю вакцин та реально передбаченими коштами. Але замість чесної розмови блазнювали перед мікрофонами, прикриваючи політику партії влади.

У тому сенсі імпонує позиція міністра охорони здоров’я Максима Степанова: він сказав, що на закупівлю вакцин потрібно 15,1 млрд грн. Тобто в 7 разів більше!!!

У сім, Карл! Тобто, Вікторе та Михайле.

Вангую, що "слуги" це неподобство виправлять: Степанова звільнять, Ляшка призначать міністром, а Радуцький напише ще одну смс-ку про член у дупі.

Р.S. А що з вакцинуванням, запитуєте ви? А те ж саме, що і з киснем, якось буде. Навчилися ж ми самостійно купувати кисневі концентратори в Китаї, то що нам заважає піти далі?