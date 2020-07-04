Державна служби статистики вперше опублікувала офіційну інформацію про кількість загиблих від коронавірусу (COVID-19).

Дані за січень-березень 2020 року з'явилися на сайті відомства. Відзначимо, що раніше цю інформацію приховували згідно з постановою уряду про карантин.

Держстат повідомив, що три місяці в Україні померли 149 064 осіб. З них тільки дев'ять українців загинули від COVID-19. Грип і пневмонія забрали життя 1974 осіб (в тому числі, в березні – 648).

Серед інших причин смерті названі: інфекційні та паразитарні хвороби – 2 032 осіб, туберкульоз – 892, СНІД – 860. Від раку за вказаний період померло 19 711 осіб.

Також найчастішою причиною смерті названо захворювання системи кровообігу – померли 101 633 осіб, в тому числі від ішемічної хвороби серця – 69 976.

У відомстві зазначили, що 7083 українців померли з інших причин, не пов'язаними з хворобами: ДТП – 882, утоплення – 220, пожежі – 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) – 499, отруєння спиртним – 657, самогубства – 1357 (з них в березні - 488), умисні вбивства – 365.

Держстат вперше опублікував статистику щодо померлих від COVID-19 та пневмонії

Держстат вперше опублікував статистику щодо померлих від COVID-19 та пневмонії

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 липня в Україні офіційно підтверджено 47 677 випадків на COVID-19. З них 914 були виявлені за минулу добу.