День захисника України: головні досягнення нашої армії на Донбасі

14 жовтня 2014 року указом тодішнього президента Петра Порошенка з'явилося нове свято - День захисника України. Він в першу чергу присвячений армії, яка захищає кордони країни в боротьбі проти Росії. З 2015 року цей день є ще і вихідним.

Дата була вибрана не випадково. З давніх-давен на свято Покрови наші пращури вшановували воїнів-захисників. Традиція виходить ще з часів Київської Русі. Козаки вважали Покрову своєю заступницею.

У зв'язку з річницею свята OBOZREVATEL вирішив згадати про найголовніші перемоги нашої армії на сході України.

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За два роки ЗСУ повернули під контроль 11 населених пунктів в "сірій зоні" на Донбасі.

Всього, після останнього просування сил ЗСУ в травні 2019 року, було взято під контроль 24 км² території.

На жаль, за останні кілька років загинуло понад 200 українських військових.

Займаємо нові території

За останні кілька років українська армія значно просунулася углиб Донбасу, займаючи нові позиції в "сірій зоні". Станом на травень 2019 року, коли відбулося останнє просування сил ЗСУ в сторону окупованих територій, колишній командувач ООС Сергій Наєв заявив, що за рік в загальному було взято під контроль 24 км² території. При цьому Наєв підкреслив, що все це відбувалося без порушень Мінських домовленостей.

Просування ЗСУ в 2019 році

Новозванівка, Луганська обл. (травень)

Про просування ЗСУ на луганському напрямку повідомляв командир батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко з позивним "Філін".

За його словами 2 травня підрозділи 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" провели успішну операцію в районі населеного пункту Новозванівка Луганської області, в результаті чого їм вдалося просунутися на 1 кілометр вперед і зайняти вигідні рубежі, отримавши перевагу над противником.

В результаті бою, що зав'язався постраждали троє українських військових.

Калинове, Луганська обл. (травень)

10 травня військові "Донбас-Україна" просунулися на кілометр і зайшли на посадку в районі села Калинове.

Повідомляється, що вдома на околиці села були зайняті бойовиками, звідки вони постійно стріляли по українським військовим, але в цей день ЗСУ вдалося вибити противника і зміцнитися на нових позиціях.

Як пізніше розповів волонтер Юрій Мисягін, на 14 травня ЗСУ вдалося просунутися вперед в Луганській області на одному з флангів на 1500 метрів, на іншому – на 900 метрів.

Мар'їнка, Донецька обл. (квітень-травень)

Першим про просування українських військових на донецькому напрямку повідомив український журналіст Олексій Кашпоровський 12 червня 2019 року. У своєму сюжеті він розповів, що трохи більше місяця тому розвідники 24 бригади зайняли сіру зону в бік Донецька і Трудовська. І тепер українська армія практично повністю контролює Мар'їнка.

Фактично позиції армійців тепер знаходяться всього в парі сотень метрів від Олександрівки та самого Донецька. А сіра зона пересунулася в Трудовський район.

Пізніше інформацію підтвердили прес-офіцер 24 окремої механізованої бригади ЗСУ Назар Ільницький та прес-штаб ООС.

"Розвідники бригади зайшли в так звану сіру зону для того, щоб поліпшити своє тактичне положення – відсунути свої позиції вглиб від місцевого населення. Цей план розроблявся, ясно, що не місяць, командуванням бригади і вищим командуванням. Спланували, розробили всі до деталей і виконали", – розповідає прес-офіцер бригади.

У ООС також додали, що воїни 24 бригади ще близько місяця тому обладнали ряд спостережних постів в околицях Мар'їнки. Українські піхотинці щодня здійснювали інженерне дообладнання позицій, їх зміцнення і розвиток. Зараз у напрямку в бік окупованого смт Олександрівка силами піхотинців вже зведені повноцінні опорні пункти підрозділів.

Такому успіху українських військових передувало попереднє просування в бік Мар'їнки на початку квітня. Тоді ЗСУ вдалося просунутися вперед більш ніж на кілометр і зайняти оборону в промислових будівлях. Там же військові знайшли чергові докази російської присутності на Донбасі. На захопленій території поблизу Мар'їнки були виявлені сухпайки російського виробництва.

На жаль, разом з перемогами українська армія зазнала непоправних втрат, станом на жовтень 2019 року вже загинуло близько 119 українських військових.

Просування ЗСУ в 2018 році

Розсадки, Донецька обл. (листопад)

Останнім населеним пунктом, які наші військові зайняли в минулому році, стали Розсадки на Світлодарській дузі.

Незважаючи на ворожий обстріл і смертельну небезпеку, бійці підняли під самим носом окупантів український прапор. Відзначається, що спецназівці готувалися до проведення операції більше місяця.

Зачистка Розсадок дозволила бійцям ООС, не порушуючи Мінських домовленостей, змістити лінію фронту на 1,2-1,5 км. Як повідомили військові, в разі необхідності, населений пункт можна буде використовувати як плацдарм для відбиття атак бойовиків або для поліпшення тактичного положення Об'єднаних сил в районі Світлодарської дуги.

Звільнення н.п. Розсадки

Околиці Волновахи, Донецька обл. (жовтень)

Першими про успіхи українських воїнів на Волноваському напрямку розповіли волонтери Фонду "Вернись живим". Згодом інформацію підтвердили в штабі ООС.

В ході спецоперації бійці просунулися на 1200 м вперед по "сірій зоні" і провели зачистку одного з невеликих сіл поблизу Волновахи. Місцевих жителів в селі на момент операції вже кілька років не було – всі, хто міг, поїхали через постійне терору з боку окупантів. Будинки місцевих жителів були розграбовані і зруйновані. А з території села бойовики почали обстрілювати позиції захисників України.

Хутір Вольний, Луганська обл. (вересень)

Після відновлення контролю ОС над Золотим-4, українські військові опинилися під вогнем бойовиків, який ті вели з окупованого Золотого-5. Позиції, з яких проводилися обстріли, окупанти мали в безпосередній близькості від житлових будинків і об'єктів інфраструктури – ховаючись за спинами людей від "відповіді" українських військових.

Тому для збереження життя і здоров'я як військових, так і мирного населення, командуванням ООС було прийнято рішення вийти на нові рубежі. Це вдалося зробити без втрат.

19 вересня 2018 особовий склад роти глибинної розвідки зі складу резерву ОС взяв під свій контроль північно-західну околицю населеного пункту Золоте-5 – хутір Вільний, де українських військових зустріли криками "Слава Україні!" - "Героям слава!".

Після операції нарешті з'явилася можливість відновити електропостачання в Золотому-4 і частково – в Золотому-5. Раніше зробити це не вдавалося через постійні обстріли з боку противника. Місцеві жителі також отримали гуманітарну і соціальну допомогу.

Всього тоді під контроль ОС вдалося повернути близько 40 га "сірої зони".

Звільнення хутора Вільний Прес-центр ООС

Шуми, Донецька обл. (серпень)

Підрозділом 24 ОМБр ім. короля Данила Збройних сил України була успішно проведена операція для запобігання веденню терористами вогню по мирних жителях.

Результатом дій військових стало завершення створення кільця безпеки навколо міста Торецьк та створення буферної зони навколо КПВВ "Майорське".

Разом з тим під повний контроль Об'єднаних сил перейшов населений пункт Шуми і дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу і дачний масив селища Шахти 6-7. Всього взято під контроль більш десяти квадратних кілометрів території "сірої зони".

Під час виконання завдання противник чинив опір і намагався відбити деякі позиції. На жаль, в ході зіткнення загинув молодший сержант ЗСУ Дмитро Українець.

Звільнення н.п. шуми

Золоте-4, Луганська обл. (червень)

Звільнення даного населеного пункту здійснювалося ротою глибинної розвідки одного з підрозділів зі складу резерву Об'єднаних сил. Повідомлялося, що операція тривала майже три тижні, але завдяки мужності і вмінням ЗСУ, територію змогли відвоювати.

На щастя, вся операція пройшла без втрат серед українських військових і в повній відповідності з Мінськими угодами.

Південне, Донецька обл. (травень)

Командування ООС розробило план взяття під контроль Південного (колишнє Ленінське) і розпочало операцію о 02:00 8 травня. О 06:00 підрозділи бригади вийшли на східні околиці населеного пункту. Бойовики намагалися витіснити українських військових з селища, проте у відповідь ООС відкрили вогонь. Тоді штаб заявив про 15 убитих терористів.

Бойовики не змогли змиритися з втратою черговий території, противник здійснював постійні спроби локальних штурмових дій з витіснення наших підрозділів з зазначеного населеного пункту.

Але українська армія змогла вистояти без втрат, за що воїни були заохочені нагородами Міністерства оборони і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Катеринівка, Луганська обл. (лютий)

Ще одне чергове просування сил ЗСУ відбулося в Луганській області, де наша армія взяла під контроль житлове селище Катеринівка.

Повідомлялося, що в населений пункт часто заходили ДРГ противника, в той час, як наша армія стояла під самим селищем.

Як тільки українська армія зайшла в Катеринівку, на місці стали працювати гуманітарні організації, які допомогли місцевим жителям забезпечити їх усім необхідним для нормального життя.

Катеринівка, лютий 2018 рік

Новоолександрівка, Луганська обл. (січень)

Це перший населений пункт в 2018 році, який українська армія повернула під контроль України.

З 2015 року позиції сил АТО і терористів "ЛНР" перебували на різних околицях села, яке знаходиться в "сірій зоні". Але ЗСУ все ж змогли просунутися на пару кілометрів вперед і встановили повний контроль над населеним пунктом.

Після початку військового конфлікту на Донбасі Новоолександрівка залишилася без електрики і газопостачання. Колись в цьому селі проживали близько 120 чоловік, але на момент звільнення там залишилося лише 20 жителів.

На жаль, за 2018 рік у зоні проведення ООС були вбиті близько 133 українських військових.

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