День захисника України 2020: дата і чи буде вихідний

День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня – в один день з Покровом Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. 2020 року ця дата припадає на середу.

День захисника України є державним святом і неробочим днем.

Свято було встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві.

Цим же указом було скасовано указ президента Леоніда Кучми 1999 року, яким затверджувався День захисника Вітчизни, що відзначався 23 лютого.

Пізніше, 2015 року, Порошенко виступив з ініціативою зробити День захисника України державним святом і неробочим днем, і 5 березня 2015 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому відповідний президентський законопроект.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ада Роговцева присвятила зворушливй вірш загиблим захисникам України.