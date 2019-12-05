Люди, сделайте репост, пожалуйста! Важно!

Сегодня день волонтёра, а завтра праздник Вооруженных Сил Украины. Сейчас в травматологии около 20 воинов, с разными ранениями и травмами, с ампутацией, с пулевыми и осколочными ранениями, есть с тяжелыми травмами. Кто приходит, знают, что палаты для воинов заняты, пустых мест нет. В других отд воины с тяжелыми контузиями, ранениями в спину, с онкозаболеваниями, есть воины в неврологии и нейрохирургии.

Бойцов много. Главный вопрос от многих, что принести и как поздравить? Люди, не несите торты, вместо него купите лучше упаковку дексалгина в ампулах, это обезбаливающее, которое в госпитале очень нужно всегда. Далее как обычно, соки, йогурты, колбасные изделия, сыр и обязательно конфеты, кофе, чай, бананы, апельсины. Яблоки, орехи, мед, не надо!! Лучше купите пеленки под раны, салфетки, этого много уходит. Можно ещё нурофен, колдрекс, капли в нос. Из одежды, спорт костюмы и футболки, это всегда нужно. За месяц купили 3 ВАК аппарата( 210 тыс) купили расходники(10 тыс)оплатила карты да антибиотиков в реанимацию( 20 тыс)А понедельник надо выкупить ещё один ВАК аппарат для госпиталя-70 тыс.

Помогайте, кто чем может. Адрес, Киев, Госпитальная 18, метро Печерск, заезд с Лабораторного переулка. Я в травме с обеда.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Киевляне, найдите время поздравить наших защитников!! Мы постоянно покупаем все необходимое, продукты, одежду, аппараты, лекарство, все чеки см у меня на стр.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 привет и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

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